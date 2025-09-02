聽新聞
訴求國會改革！印尼多地示威8死 軍隊進駐雅加達

聯合報／ 編譯茅毅／綜合報導

數千名印尼民眾一日在全國多地集會，訴求國會改革，當局已派軍隊進駐首都雅加達戒備。印尼因貧富差距擴大、經濟不振與國會議員「自肥」引發民眾不滿，掀起反政府示威。印尼經濟統籌部長艾朗嘉一日指稱，自八月下旬以來在各地的示威抗議已造成八人喪生。

一日下午至少有五百名抗議人士聚集在雅加達的國會議事大樓外，數十名警察在旁監控。軍人則在現場幾小時後離開。一名大學生在國會外對法新社說，「我們的主要訴求是國會改革，希望國會議員能出面，以直接與他們對話，他們應該是我們人民的代表；難道他們想等到當局實施戒嚴嗎？」

警方一日在雅加達各處設檢查哨，軍警共同在市內巡邏，並在要地部署狙擊手。有數百名軍人駐紮在雅加達地標國家紀念碑旁，也有些軍人駐守在總統府外。印尼總統普拉伯沃當天赴醫院探視受傷員警時說，要是想示威，那法律規定必須先申請許可，申請後必須經政府核准，且必須在當天下午六時結束。

名為「印尼婦女聯盟」的民間團體八月卅一日宣布，鑑於當局加強維安而取消原定集會活動。儘管擔憂遭鎮壓，數百名學生一日仍在印尼主要城市繼續示威抗議。雅加達的大學等學校改線上授課，公務員也在家辦公至二日。

