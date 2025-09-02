阿富汗深夜規模6極淺層強震 逾800死、3000傷

八月卅一日深夜十一時四十七分（台灣時間九月一日凌晨三時十七分），阿富汗南加哈省查拉拉巴市東北東方廿七公里處發生規模六的極淺地震，震源深度僅八公里。阿富汗神學士政府一日表示，已造成逾八百人喪生、逾三千人受傷，罹難者絕大多數在偏遠的庫納爾省。

阿富汗八月卅一日發生規模六的極淺地震。圖為一日可見該國庫納爾省受災的村莊房屋滿目瘡痍及災民與救災的民防人員及軍人（圖）。美聯社

搜救隊正設法進入災區村莊，當地人對英國廣播公司（ＢＢＣ）說，搜救人員已從瓦礫堆中救出「很多人」。由於災區幾所醫院收治的傷者人數超過負荷，神學士政府已空運卅位醫師及八百公斤的藥品至庫納爾省。該省附近地區的居民指稱，一些村莊在震後全被夷為平地。

阿富汗民眾大多住在泥磚的低矮房屋，並非能抗震的持久、堅固結構。此次受災最嚴重的庫納爾省部分村莊因道路受阻，外界很難進入。阿富汗東部鄰國巴基斯坦首都伊斯蘭馬巴德及開柏普赫圖赫瓦省，甚至另一南亞國家印度均能感受到震動，所幸皆未傳出災情。

美國地質調查所（ＵＳＧＳ）指出，恐有一二○多萬人感受到這次主震與前五起餘震的劇烈搖晃。截至台灣時間一日晚間，巴基斯坦的地震學中心主任艾密爾表示，共監測到至少九起餘震。

ＢＢＣ報導，即使天氣好，庫、南兩省境內的村莊也難以通行，當地道路常是蜿蜒在山間的泥濘小徑，且地震發生在深夜，夢鄉中的居民恐受困在瓦礫堆中。阿富汗地處多條斷層帶而地震頻繁。前年赫拉特省即發生多起地震，共導致一千多人死亡；二○二二年巴克迪卡省發生地震，共釀成逾一千人罹難，此次也是阿富汗近三年多來傷亡最嚴重的地震。

半島電視台也分析，阿富汗的多山地形與稠密人口，使伴隨地震而來的危險加劇。澳洲科廷大學地質學教授艾爾德斯說，阿富汗東部及東北部遭地震影響的地形多山，且人口密度相當高，在在使這些地區格外脆弱，更容易遭地震影響。

艾爾德斯還說，不只當地建築物會搖晃和變得不穩，當地的山坡也會晃和變得不穩，而引發山崩與坍方。鑑於山崩坍方堵住道路並妨礙救援進入，因此震災引發的混亂恐非常大；餘震也很令人擔憂，如此規模及前述情況下的地震隨時都可能發生，故非常難以預測。