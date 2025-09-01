哈瑪斯反對美接管加薩計畫 批川普構想背棄巴勒斯坦

中央社／ 加薩市1日綜合外電報導

巴勒斯坦伊斯蘭主義組織哈瑪斯（Hamas）今天譴責美國總統川普據傳考慮由美國接管加薩走廊並將其人口重新安置的計畫，聲稱「加薩不是待售商品」。

法新社報導，自2023年10月7日哈瑪斯分子攻擊以色列後將近兩年來，大部分加薩走廊（Gaza Strip）已經變為廢墟，其中絕大多數人口至少被迫流離失所一次。

華盛頓郵報昨天報導，川普政府內部正流傳一項加薩戰後計畫，內容顯示美國將管理加薩至少10年、重新安置加薩人並將當地重建成為度假勝地和製造業樞紐。

報導說，根據華盛頓郵報已檢視的內容，重建期間，加薩走廊的200萬人口至少會暫時「自願性」前往他國或被安置到加薩的限制區域內。

哈瑪斯政治局成員奈姆（Bassem Naim）今天抨擊該項提案，聲稱「加薩不是待售商品」，「加薩是……更大巴勒斯坦家園的一部分」。

另一位不願透露姓名的哈瑪斯官員告訴法新社，該組織「拒絕所有這些背棄我們人民並讓佔領者留在我們土地上的計畫」。

他們表示，這些提案「毫無價值和不公正」，並補充說，該提案的任何細節都沒有傳達給哈瑪斯。

一名37歲的巴勒斯坦人在加薩市的一個帳篷裡對法新社表示，報導的提案是「無稽之談」。

「如果他們想幫助加薩，已知的方法是：對以色列總理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）施加壓力，讓他停止戰爭和殺戮。」

美國 哈瑪斯 華盛頓郵報

相關新聞

阻巴人發聲？美停發巴勒斯坦人簽證

紐約時報八月卅一日報導，多位美國官員透露，川普政府全面暫停核准持巴勒斯坦護照人士申請各類美國簽證。

川普加薩戰後計畫曝光 200萬巴人恐「自願」遷離

華盛頓郵報八月卅一日報導，美國政府內部正流傳一項加薩戰後計畫，以總統川普「接管」加薩的宣示為藍本，將把加薩變成美國託管地...

阿富汗深夜規模6極淺層強震 逾800死、3000傷

八月卅一日深夜十一時四十七分（台灣時間九月一日凌晨三時十七分），阿富汗南加哈省查拉拉巴市東北東方廿七公里處發生規模六的極...

訴求國會改革！印尼多地示威8死 軍隊進駐雅加達

數千名印尼民眾一日在全國多地集會，訴求國會改革，當局已派軍隊進駐首都雅加達戒備。印尼因貧富差距擴大、經濟不振與國會議員「...

歐盟主席范德賴恩專機 疑遭俄干擾攻擊

英國金融時報一日引述三位知情官員報導，歐盟執委會主席范德賴恩座機疑遭俄羅斯干擾攻擊，造成保加利亞一座機場的全球定位系統（...

「北約必須停止東擴」普亭上合峰會籲：要為烏找到解決方案 須消除危機的根源

俄羅斯總統普亭在天津舉行的上合組織峰會期間表示，北約必須停止東擴，否則烏克蘭難以實現和平。他與中國和印度領導人會談後強調…

