「北約必須停止東擴」普亭上合峰會籲：要為烏找到解決方案 須消除危機的根源

俄羅斯總統普亭在天津舉行的上合組織峰會期間表示，北約必須停止東擴，否則烏克蘭難以實現和平。他與中國和印度領導人會談後強調：「要為烏克蘭找到持久解決方案，必須消除這場危機的根源。」

俄羅斯於2014年吞並了克裡米亞半島，2022年2月向烏克蘭發動了持續至今的侵略戰爭。2019年，烏克蘭將加入北約和歐盟的目標寫入憲法。

普亭在天津的講話還呼籲對全球政治秩序進行重組。他表示：「以歐洲為中心、以跨大西洋為核心的模式已經走到盡頭。」據俄羅斯國家通訊社塔斯社報導，他強調，未來屬於一種「能夠兼顧盡可能多國家利益、並實現真正均衡」的體系。

普亭同時肯定了中國和印度的斡旋努力。他提到，上個月在阿拉斯加與美國總統特朗普舉行峰會時達成了一些協議，為烏克蘭和平開辟了道路。他還已將與特朗普會談的成果告知中國國家主席習近平。

中國和印度是俄羅斯原油的主要買家。印度總理莫迪在天津重申與俄羅斯的友誼，但同時表達了對戰爭早日結束的期待。

與此同時，德國聯邦議院兩大黨團主席施潘（Jens Spahn 基民盟/基社盟）和米爾施（Matthias Miersch，社民黨）抵達烏克蘭訪問。德國大使馬丁．耶格爾（Martin Jäger）在基輔迎接了代表團。米爾施表示：「這次訪問是在艱難時刻傳遞支持和團結的信號。」不過，談及阿拉斯加的普特會，他語氣謹慎地說：「外界曾寄予巨大希望，但現在更多的是現實的清醒。」

德國總理梅爾茨則宣布，本周將繼續推動歐美之間的磋商，目標仍是促成普亭與烏克蘭總統澤倫斯基的會面。他強調，應當在必要時邀請更多參與方，共同敲定停火協議。但他也直言：「我不會抱有任何幻想。這場戰爭可能還會持續許多個月。」

據媒體報道，本周四法國總統馬克龍將在巴黎與梅爾茨、英國首相斯塔默以及北約秘書長呂特舉行會談。

