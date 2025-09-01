快訊

川普再轟「這國」高關稅政策害美國血虧：現在示好已太遲

最強7月！國銀對六大產業放款突暴衝超額達標 發生什麼事？

環保少女童貝里乘船再闖加薩 受強風影響被迫返航

中央社／ 巴塞隆納1日綜合外電報導

瑞典「環保少女」童貝里等倡議人士昨天乘船從西班牙巴塞隆納啟航，試圖載著人道援助物資前往加薩，但主辦單位今天表示，童貝里一行人因為地中海強烈風勢被迫返航。

法新社報導，主辦單位「全球堅毅船隊」（GlobalSumud Flotilla）指出，大約20艘船隻昨天從巴塞隆納啟航，旨在以哈戰爭期間「開闢人道走廊，終結對巴勒斯坦人民持續的種族滅絕」。

「全球堅毅船隊」提及，但「由於天候不佳，我們先進行海上試航，隨後返回（巴塞隆納）港口，以等待風暴平息」。

這支船隊懸掛巴勒斯坦旗幟，船上載有數百人，其中包括來自數十個國家的倡議人士，如愛爾蘭演員連恩康寧漢（Liam Cunningham）及西班牙演員愛德華費南德茲（Eduard Fernandez）。

今年6月，童貝里（Greta Thunberg）曾與12名倡議人士搭乘救援船前往加薩走廊，盼突破以色列封鎖，完成人道援助，但遭以色列軍方攔截扣押，後來被以色列驅逐出境。

人道 童貝里 以色列

延伸閱讀

基隆少女2度遭勒脖 犯嫌辯開玩笑判刑5月

華郵︰美擬託管加薩至少10年 建「中東蔚藍海岸」計畫曝光

唯一的武器是相機：新聞記者在加薩遇害人數已超過220人，報導真相的致命風險

少女遭吉他教師伸狼爪 一對一教學「按摩」胸部大腿內側

相關新聞

川普、李在明峰會前 美韓3500億貿易基金談判火藥味濃

一位首爾高階官員今天表示，8月25日美國總統川普（Donald Trump）與韓國總統李在明舉行峰會前，韓國和美國在達成...

教宗良十四世會晤關懷LGBT神父 有望延續方濟各理念

羅馬天主教教宗良十四世（Pope Leo XIV）今天私下接見關懷LGBT教徒的美國知名神父馬丁（James Marti...

「北約必須停止東擴」普亭上合峰會籲：要為烏找到解決方案 須消除危機的根源

俄羅斯總統普亭在天津舉行的上合組織峰會期間表示，北約必須停止東擴，否則烏克蘭難以實現和平。他與中國和印度領導人會談後強調…

莫迪與普亭會晤 盼俄烏戰爭盡快結束

印度總理莫迪（Narendra Modi）今天與俄羅斯總統普亭（VladimirPutin）會晤時，除表達對兩國關係的重...

疑似俄羅斯出手 歐盟領導人專機遭GPS信號干擾攻擊

歐盟執委會主席范德賴恩的專機，當地時間8月31日下午在飛往保加利亞普羅夫迪夫（Plovdiv）時，疑似遭到俄羅斯干擾攻擊...

韓女東京街頭遭割喉 30歲韓籍男友羽田機場落網

日本東京世田谷區1日下午1時35分發生砍人事件，一名自由業者、40歲韓籍女子被一名男子當街持刀砍傷頸部不治身亡。日本電視...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。