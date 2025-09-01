泰國最大在野黨為新總理人選召開峰會 首日未做出決定

快訊

中央社／ 曼谷1日綜合外電報導
泰國前總理貝東塔。美聯社
泰國最大在野黨人民黨為了決定支持由誰接任遭到憲法法庭免職的前總理貝東塔，而在今天召開所謂「造王者」內部峰會，但卻未能產生結果，明天將繼續進行。

法新社報導，泰國憲法法庭8月29日裁定，貝東塔（Paetongtarn Shinawatra）今年稍早在泰國與柬埔寨發生邊境衝突期間，與柬埔寨前總理洪森（Hun Sen）的通話內容違反倫理標準，因此將她解職。

這使得泰國目前只能由代理總理和看守內閣處理國事，原本由貝東塔帶領的少數政府各黨派仍在努力爭取支持，盼能組成新政府。

貝東塔的為泰黨（Pheu Thai Party）和原本執政盟黨、保守派的泰自豪黨（Bhumjaithai Party）如今都向在國會擁有多達143席的人民黨（People's Party）招手。泰自豪黨之前因貝東塔的邊境問題處理爭議，而已退出聯合政府。

人民黨今天召開高層會議討論手中選項，會後發言人巴利（Parit Wacharasindhu）告訴媒體記者，今天會議未能做出任何決定，明天將繼續進行。

他並透露，會議成員在會中表達的意見，「對於方向相反的立場皆有疑慮」。

根據人民黨的說法，若要他們支持某位總理人選，條件是必須同意在4個月內解散國會重新選舉。這很可能令泰國陷入更多政治動盪。

貝東塔的父親戴克辛（Thaksin Shinawatra）和姑姑盈拉（Yingluck Shinawatra）都擔任過泰國總理，戴克辛家族在泰國政壇稱霸了20年。貝東塔去年8月才上任，她的前任總理也是遭到憲法法庭撤職。

依據泰國憲法，只有在2023年上次國會選舉時獲提名的總理候選人有資格角逐這個職位。這使得名單上的人選已愈來愈少。

為泰黨只剩下前司法部長猜卡盛（ChaikasemNitisiri）這位可能人選，泰自豪黨則是推派他們的黨魁阿努廷（Anutin Charnvirakul）。

泰國 總理 貝東塔

