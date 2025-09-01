葉門青年運動對紅海油輪射彈 疑鎖定以色列背景船隻

葉門叛軍青年運動（Houthi）今天表示，他們針對航經紅海地區沙烏地阿拉伯外海一艘油輪發射飛彈，疑似鎖定具以色列背景船隻，意味他們對這條重要水道的攻擊行動可能升溫。

美聯社報導，這枚飛彈落在油輪周圍。青年運動發言人薩里（Yahya Saree）准將在該組織旗下馬西拉電視台（Al-Masirah TV）播映的預錄訊息中宣稱，這起攻擊是他們所為，並指控懸掛賴比瑞亞國旗的油輪Scarlet Ray，與以色列有所關聯。

該船船東新加坡東太平洋航運公司（Eastern PacificShipping）目前未對此做出回應。不過，海事安全公司Ambrey形容說，這艘船確實符合青年運動的「（攻擊）目標特徵，因其公開資料顯示為以色列持有」。

青年運動經營的新聞通訊社近日報導，最高政治委員會領導人馬夏特發表聲明指出，青年運動政府的總理拉哈威（Ahmed al-Rahawi）與其他幾名部長在以色列對葉門首都沙那（Sanaa）的空襲中喪命，該組織矢言報仇。

數以百計葉門民眾於今天哀悼總理拉哈威及遭以軍空襲身亡的數名官員。群眾赴沙納參加在夏布清真寺（Shaab Mosque）舉行的喪禮，全程透過馬西拉電視台轉播。