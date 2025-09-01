快訊

川普再轟「這國」高關稅政策害美國血虧：現在示好已太遲

最強7月！國銀對六大產業放款突暴衝超額達標 發生什麼事？

聽新聞
0:00 / 0:00

川普、李在明峰會前 美韓3500億貿易基金談判火藥味濃

中央社／ 首爾1日綜合外電報導
美國總統川普（右）和南韓總統李在明（左）25日在華府白宮橢圓辦公室會面。 路透社
美國總統川普（右）和南韓總統李在明（左）25日在華府白宮橢圓辦公室會面。 路透社

一位首爾高階官員今天表示，8月25日美國總統川普（Donald Trump）與韓國總統李在明舉行峰會前，韓國和美國在達成貿易協議的3500億美元基金細節上存在重大分歧。

路透社報導，總統政策顧問金永範（Kim Yong-beom，音譯）表示，美國試圖利用峰會增加對首爾的壓力，以提交投資細節的文件，這一舉動引發首爾官員的抵制，並引起對峰會結果的擔憂。

他在YouTube頻道直播的訪談中表示：「曾有緊張時刻，比如大喊大叫。」他顯然指的是他與其他韓國官員在峰會前一天與美國商務部長盧特尼克（HowardLutnick）進行的兩小時電話會議。

他表示，通話一度「充滿火藥味」，他擔心自己會「搞砸峰會」。

他說，雙方在基金的結構上存在分歧。韓國表示，直接投資將只占投資的一小部分，主要由貸款和擔保構成。

雖然雙方在這一問題上仍相距甚遠，他認為這是一次成功的峰會，有助於建立兩位領導人之間的個人關係和信任。

美國 首爾 川普 李在明

延伸閱讀

拉加德：川普若主導美國貨幣政策 恐危及世界經濟

川普縮減國安委員會 幕僚400→150人

美上訴法院裁定川普關稅違法 鄭麗君：持續爭取更好稅率

李在明訪華府提朝鮮半島無核化 北韓批偽君子

相關新聞

川普、李在明峰會前 美韓3500億貿易基金談判火藥味濃

一位首爾高階官員今天表示，8月25日美國總統川普（Donald Trump）與韓國總統李在明舉行峰會前，韓國和美國在達成...

教宗良十四世會晤關懷LGBT神父 有望延續方濟各理念

羅馬天主教教宗良十四世（Pope Leo XIV）今天私下接見關懷LGBT教徒的美國知名神父馬丁（James Marti...

「北約必須停止東擴」普亭上合峰會籲：要為烏找到解決方案 須消除危機的根源

俄羅斯總統普亭在天津舉行的上合組織峰會期間表示，北約必須停止東擴，否則烏克蘭難以實現和平。他與中國和印度領導人會談後強調…

莫迪與普亭會晤 盼俄烏戰爭盡快結束

印度總理莫迪（Narendra Modi）今天與俄羅斯總統普亭（VladimirPutin）會晤時，除表達對兩國關係的重...

疑似俄羅斯出手 歐盟領導人專機遭GPS信號干擾攻擊

歐盟執委會主席范德賴恩的專機，當地時間8月31日下午在飛往保加利亞普羅夫迪夫（Plovdiv）時，疑似遭到俄羅斯干擾攻擊...

韓女東京街頭遭割喉 30歲韓籍男友羽田機場落網

日本東京世田谷區1日下午1時35分發生砍人事件，一名自由業者、40歲韓籍女子被一名男子當街持刀砍傷頸部不治身亡。日本電視...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。