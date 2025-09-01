川普、李在明峰會前 美韓3500億貿易基金談判火藥味濃

一位首爾高階官員今天表示，8月25日美國總統川普（Donald Trump）與韓國總統李在明舉行峰會前，韓國和美國在達成貿易協議的3500億美元基金細節上存在重大分歧。

路透社報導，總統政策顧問金永範（Kim Yong-beom，音譯）表示，美國試圖利用峰會增加對首爾的壓力，以提交投資細節的文件，這一舉動引發首爾官員的抵制，並引起對峰會結果的擔憂。

他在YouTube頻道直播的訪談中表示：「曾有緊張時刻，比如大喊大叫。」他顯然指的是他與其他韓國官員在峰會前一天與美國商務部長盧特尼克（HowardLutnick）進行的兩小時電話會議。

他表示，通話一度「充滿火藥味」，他擔心自己會「搞砸峰會」。

他說，雙方在基金的結構上存在分歧。韓國表示，直接投資將只占投資的一小部分，主要由貸款和擔保構成。

雖然雙方在這一問題上仍相距甚遠，他認為這是一次成功的峰會，有助於建立兩位領導人之間的個人關係和信任。