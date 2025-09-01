印尼示威延燒已釀6死 軍隊進駐首都

快訊

中央社／ 雅加達1日綜合外電報導

數以千計民眾今天在印尼全國各地集會示威，要求改革國會，印尼當局已派遣軍隊進駐首都雅加達戒備。印尼近來因經濟狀況和國會議員豐厚薪津引發民眾不滿，掀起反政府示威，動亂至今已造成6人死亡。

今天下午至少有500名抗議者聚集在雅加達國會大樓外，數十名警察在旁監控。早些時候士兵曾在現場，但數小時後離開。

法新社報導，蘇門答臘的巨港（Palembang）有數千人集會，婆羅洲的班加馬市（Banjarmasin）、爪哇島的日惹（Yogyakarta），以及蘇拉威西的錫江（Makassar）分別有數百人聚集。

年僅20歲的抗議者暨大學生納芙塔．凱西婭．克馬利亞（Nafta Keisya Kemalia）在國會外對法新社表示：「我們的主要目的在於改革國會。我們希望國會議員能出來與我們會面，我們想直接與他們對話。他們是我們的代表。」

「難道他們想等到實施戒嚴令才行動嗎？」

這波致命抗議起於上週，原因是國會議員住房津貼幾乎是雅加達最低工資10倍，迫使總統普拉伯沃（Prabowo Subianto）和國會領袖轉變立場，撤回相關措施。

示威活動起初和平進行，但在8月28日晚間一名送貨員被一支國家精銳準軍事警察隊輾過的影片曝光，抗議活動隨即轉為暴力。

自此，抗議活動從雅加達擴散至其他主要城市，成為普拉伯沃上任以來最嚴重的動亂。

警方今天在首都各處設立檢查站，警察與軍隊一起在市內巡邏，並於重要地點部署狙擊手，而平時交通繁忙的街道比平常安靜。

根據法新社記者，數百名士兵駐紮在國家紀念碑，也有部分士兵駐守總統府外。

至少有一個名為「印尼婦女聯盟」（Alliance ofIndonesian Women）的團體昨晚表示，由於安全措施升級而取消了原定的抗議行動。

雅加達的學校和大學改為線上授課，至少到2日為止，而市內的公務員被要求在家辦公。

普拉伯沃今天赴醫院探視受傷警察並批評抗議者，他說：「法律規定，如果你想示威，必須申請許可。申請後，必須經過政府核准，且示威必須於下午6時結束」。

