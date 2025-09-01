教宗良十四世會晤關懷LGBT神父 有望延續方濟各理念

羅馬天主教教宗良十四世（Pope Leo XIV）今天私下接見關懷LGBT教徒的美國知名神父馬丁（James Martin），可能意味他將傳承已故教宗方濟各的理念，推動教會接納同性戀群體。

路透社報導，良十四世今天在梵蒂岡接見馬丁神父。馬丁因為服務LGBT（男女同性戀、雙性戀、跨性別）族群，不斷遭受保守派天主教徒抨擊，但獲得前教宗方濟各（Pope Francis）支持。

方濟各今年4月辭世，他在位12年期間以接納LGBT天主教徒著稱。2023年，他曾發布聲明，允許神父酌情為同性伴侶祝福。這項決定招致保守派樞機主教們的嚴厲批評，他們認為方濟各在削弱天主教的教義。

良十四世為首位美國籍教宗，自今年5月成為教宗以來尚未公開談論LGBT族群議題，迄今未公開評論方濟各2023年的爭議作法。

馬丁神父是天主教耶穌會會士，著有講述天主教與同性戀者關係的書籍「在橋上，與你相遇」（Building a Bridge，暫譯）。

他曾表示：「教宗方濟各明確且公開支持同性民事結合，代表教會與LGBTQ族群關係進入嶄新階段。」