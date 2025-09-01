歐洲尋求首座本土太空發射場 瑞典加入努力行列

在瑞典1座森林深處，歐洲期盼有座太空發射場的計畫之一正在醞釀，希望最終能與美國、中國及俄羅斯的設施一較高下。

美聯社報導，歐洲的太空安全數十年來仰仗美國協助維繫，但隨著美國總統川普（Donald Trump）推動「美國優先」政策，加上太空商業市場正成倍數擴張，刺激歐洲人重新思考原本做法。

歐洲目前只有1座能將火箭和衛星送上軌道的太空發射場，位於遠在南美洲的法屬圭亞那（FrenchGuiana），這個人口稀疏的法國海外屬地位於赤道北方約500公里。除此之外，歐洲只能租借美國國家航空暨太空總署 （NASA）位於美國佛羅里達州的卡納維爾角（Cape Canaveral）發射基地。

歐洲為了在全球太空競賽中取得進展及能夠從歐洲本土發射衛星，因而推動入軌火箭計畫，相關設施的選址之一正是位於瑞典基魯納（Kiruna）的國有艾斯蘭吉太空中心（Esrange Space Center）。

歐洲太空政策研究所（European Space PolicyInstitute）所長莫勒（Hermann Ludwig Moeller）指出，歐洲與對手的「差距可觀」，「歐洲若想在未來5到10年內達到任何可較量程度，我認為在太空領域的投資有必要至少增加1倍」。

他進一步提醒，即使歐洲的太空投資翻倍，「也不代表就以同樣速度追上其他地區，因為對方勢必也會持續加快（發展）腳步」。

歐洲拓展太空事業的另個據點、位於挪威的安島太空發射場（Andøya Spaceport），德國民間航太公司伊薩航太（Isar Aerospace）今年3月已在此進行其入軌運載火箭的首次試飛。安島是1座位於挪威西北端的島嶼。

儘管那次發射，火箭在升空30秒後便墜海；但由於伊薩航太對於這趟首次完整試飛，原本已大致排除火箭進入軌道的可能性，因此他們仍將這趟短暫飛行視為成功。

莫勒認為，成功從歐洲大陸發射入軌可能在明年內實現，但他不預測會是哪個地點。

包括葡萄牙、西班牙、義大利、德國和英國等國家，也都正在尋求加入歐洲太空發射場名單。