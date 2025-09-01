快訊

推擠拉扯員警？ 陳宥丞還原狀況：何來妨害公務之有

陸九三閱兵行程公布 分閱兵式、分列式共進行70分鐘

台積電洩密案3內鬼續羈押禁見原因曝 智財法院：仍有可能共犯

歐洲尋求首座本土太空發射場 瑞典加入努力行列

中央社／ 瑞典1日綜合外電報導

在瑞典1座森林深處，歐洲期盼有座太空發射場的計畫之一正在醞釀，希望最終能與美國、中國及俄羅斯的設施一較高下。

美聯社報導，歐洲的太空安全數十年來仰仗美國協助維繫，但隨著美國總統川普（Donald Trump）推動「美國優先」政策，加上太空商業市場正成倍數擴張，刺激歐洲人重新思考原本做法。

歐洲目前只有1座能將火箭和衛星送上軌道的太空發射場，位於遠在南美洲的法屬圭亞那（FrenchGuiana），這個人口稀疏的法國海外屬地位於赤道北方約500公里。除此之外，歐洲只能租借美國國家航空暨太空總署 （NASA）位於美國佛羅里達州的卡納維爾角（Cape Canaveral）發射基地。

歐洲為了在全球太空競賽中取得進展及能夠從歐洲本土發射衛星，因而推動入軌火箭計畫，相關設施的選址之一正是位於瑞典基魯納（Kiruna）的國有艾斯蘭吉太空中心（Esrange Space Center）。

歐洲太空政策研究所（European Space PolicyInstitute）所長莫勒（Hermann Ludwig Moeller）指出，歐洲與對手的「差距可觀」，「歐洲若想在未來5到10年內達到任何可較量程度，我認為在太空領域的投資有必要至少增加1倍」。

他進一步提醒，即使歐洲的太空投資翻倍，「也不代表就以同樣速度追上其他地區，因為對方勢必也會持續加快（發展）腳步」。

歐洲拓展太空事業的另個據點、位於挪威的安島太空發射場（Andøya Spaceport），德國民間航太公司伊薩航太（Isar Aerospace）今年3月已在此進行其入軌運載火箭的首次試飛。安島是1座位於挪威西北端的島嶼。

儘管那次發射，火箭在升空30秒後便墜海；但由於伊薩航太對於這趟首次完整試飛，原本已大致排除火箭進入軌道的可能性，因此他們仍將這趟短暫飛行視為成功。

莫勒認為，成功從歐洲大陸發射入軌可能在明年內實現，但他不預測會是哪個地點。

包括葡萄牙、西班牙、義大利、德國和英國等國家，也都正在尋求加入歐洲太空發射場名單。

太空 美國 火箭

延伸閱讀

歐錦賽／馬卡南狂砍28分率芬蘭險勝瑞典 坦言主場出賽會緊張

SpaceX星艦第10次試飛取消 馬斯克火箭再遇挫折

前3次試飛均告失敗 SpaceX星艦準備再次嘗試

影／發射成功！美軍神秘X-37B太空飛機新任務 搭SpaceX火箭照亮夜空

相關新聞

韓女東京街頭遭割喉 30歲韓籍男友羽田機場落網

日本東京世田谷區1日下午1時35分發生砍人事件，一名自由業者、40歲韓籍女子被一名男子當街持刀砍傷頸部不治身亡。日本電視...

疑似俄羅斯出手 歐盟領導人專機遭GPS信號干擾攻擊

歐盟執委會主席范德賴恩的專機，當地時間8月31日下午在飛往保加利亞普羅夫迪夫（Plovdiv）時，疑似遭到俄羅斯干擾攻擊...

巴基斯坦軍用直升機疑機件故障墜毀克什米爾 機上5人全罹難

美國ABC新聞報導，巴基斯坦政府發言人表示，一架軍用直升機1日在巴國北部進行例行飛行時墜毀，機上有兩名飛行員和三名技師，...

阿富汗強震增至逾800死 超過2500人受傷

法新社1日報導，阿富汗神學士政府發言人穆賈希德當天說，阿富汗東部強震的罹難者已攀升至逾800人，大部分是在偏遠的庫納爾省...

莫迪與普亭會晤 盼俄烏戰爭盡快結束

印度總理莫迪（Narendra Modi）今天與俄羅斯總統普亭（VladimirPutin）會晤時，除表達對兩國關係的重...

阿富汗強震增至622死1500多傷 尚無外國政府伸援

阿富汗東部發生規模6的地震，已造成約622人罹難、逾1500人受傷，救難隊陸續以直升機將傷者自災區運出，並持續在廢墟中尋...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。