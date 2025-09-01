莫迪與普亭會晤 盼俄烏戰爭盡快結束

印度總理莫迪（Narendra Modi）今天與俄羅斯總統普亭（VladimirPutin）會晤時，除表達對兩國關係的重視，也向普亭表達，各界希望俄烏戰爭盡快落幕的想法。

美國以印度向俄羅斯購買石油為名，額外向印度加徵25%的關稅，連同原本已經課徵的25%對等關稅，印度商品若想將銷往美國，會被課高達50%的關稅。

在印度與美國關係發生微妙變化之際，印度與俄羅斯、中國間的關係格外受到全球矚目。

莫迪和普亭今天都參加了在中國天津舉行的上海合作組織（SCO）高峰會，兩人也利用時間進行雙邊會談。

印度外交部表示，莫迪和普亭這次會晤，針對雙邊合作做了許多討論，內容涵蓋經濟、金融、能源等領域的合作，並對雙方在這些領域持續合作的前景表達肯定。

莫迪在和普亭進行雙邊會晤時表示，即便在最艱難的時刻，印度仍始終與俄羅斯站在一起，「我們的密切合作，不只對兩國人民至關重要，對世界和平、穩定、繁榮也十分關鍵。」

除了談到兩國間的連結，莫迪和普亭也討論了區域、全球局勢的議題，其中也包括俄烏戰爭的問題。莫迪強調必需加速讓俄烏戰爭落幕，並找到持久和平的方式。

莫迪表示，人們的心聲是盡快讓俄烏戰爭落幕，並找到讓那個區域能夠實現永久和平的途徑，他也提到，印度與俄羅斯間密切的連結，對全球的和平、穩定、繁榮至關重要。

在這次與普亭會晤前，莫迪曾與烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）通話，並重申他支持以和平方式解決烏克蘭問題的立場。

澤倫斯基當時對外表示，印度會在莫迪參加SCO期間「向俄羅斯和各國領導人發出適當的信號」。

莫迪在與普亭會晤時，除重申支持兩國關係能進一步加強，也當面邀請普亭到印度訪問。