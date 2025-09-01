疑似俄羅斯出手 歐盟領導人專機遭GPS信號干擾攻擊

歐盟執委會主席范德賴恩的專機，當地時間8月31日下午在飛往保加利亞普羅夫迪夫（Plovdiv）時，疑似遭到俄羅斯干擾攻擊，導致當地機場的GPS導航訊號全面失效，迫使飛機最終只能靠紙本航圖降落。

英國金融時報（FT）引述三位知情官員報導，這架專機在進場時失去了電子導航輔助，被視為一起俄方干擾行動。一名官員表示：「整個機場範圍的GPS訊號都中斷。」飛機在空中盤旋一小時後，機師決定改以傳統紙本航圖降落。他強調：「這是無庸置疑的干擾。」

保加利亞航管局則對FT證實此事件，並指出自2022年2月以來，GPS干擾與欺騙訊號的事件顯著增加，這些干擾會破壞GPS訊號的正確接收，對飛機與地面系統的運作構成挑戰。

克里姆林宮發言人佩斯科夫對FT表示，「你的資訊有誤」。FT則已要求歐盟執委會置評。

軍方與情報單位過去利用GPS干擾與欺騙，來保護敏感設施，但近年俄羅斯等國則把這種手段用在干擾民眾生活。歐盟各國政府已警告，俄國日漸頻繁的GPS干擾，恐讓商業航空在飛行途中失去方向，引發重大空難風險。

近年來，在波羅的海以及鄰近俄國的東歐國家，GPS干擾事件明顯增加，影響飛機、船隻與依賴導航的民眾。

范德賴恩此行從華沙出發，前往保加利亞中部與該國總理澤列亞茲科夫（Rosen Zhelyazkov）會晤，並參觀一座彈藥工廠。這是她巡訪歐盟前線國家的行程之一，討論在俄烏戰爭背景下加強防務準備。

范德賴恩在保加利亞受訪時表示：「（俄國總統）普亭沒有改變，也不會改變。他是掠食者，只有靠強大的嚇阻才能加以牽制。」

保加利亞在俄烏戰爭初期，向烏克蘭提供蘇聯時代的武器，如今則供應火炮等國產軍備，是歐洲向烏克蘭提供軍援的重要來源。范德賴恩結束訪問後，乘坐同一架飛機安全離境，未再發生異常。