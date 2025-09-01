快訊

抓到了！東京當街割喉「40歲韓女慘死」 30歲韓籍男羽田機場落網

冷心低壓持續影響！周四前慎防午後雷陣雨 周末恐有熱帶擾動生成

東京街頭割喉慘案 40歲韓籍女不治身亡…上周才因感情糾紛報警

東京當街割喉凶嫌 30歲韓籍男子羽田機場落網

聯合報／ 編譯羅方妤／即時報導
日本警方1日在東京羽田機場逮捕一名男子，此人涉嫌當街割喉殺害一名40歲韓籍女子後逃逸。圖為東京羽田機場航廈8月29日情況。美聯社
日本警方1日在東京羽田機場逮捕一名男子，此人涉嫌當街割喉殺害一名40歲韓籍女子後逃逸。圖為東京羽田機場航廈8月29日情況。美聯社

日本東京世田谷區1日下午1時35分發生砍人事件，一名自由業者、40歲韓籍女子被一名男子當街持刀砍傷頸部不治身亡。日本電視台報導，警方已在東京羽田機場逮捕作案後逃逸的凶嫌，嫌犯是30歲韓籍男子，據信是死者的男友

日本警方在當地時間1日6時左右表示，已在羽田機場逮捕凶嫌朴姓男子，將進行訊問。

全日本新聞網（ANN NEWS）稍早報導，死者上周曾向警方報案，表示「向交往中的男友提出分手時，發生糾紛」。

日本 男友 羽田機場

