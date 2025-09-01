東京當街割喉凶嫌 30歲韓籍男子羽田機場落網

日本東京世田谷區1日下午1時35分發生砍人事件，一名自由業者、40歲韓籍女子被一名男子當街持刀砍傷頸部不治身亡。日本電視台報導，警方已在東京羽田機場逮捕作案後逃逸的凶嫌，嫌犯是30歲韓籍男子，據信是死者的男友。

日本警方在當地時間1日6時左右表示，已在羽田機場逮捕凶嫌朴姓男子，將進行訊問。

全日本新聞網（ANN NEWS）稍早報導，死者上周曾向警方報案，表示「向交往中的男友提出分手時，發生糾紛」。