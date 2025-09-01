蓋亞那：委內瑞拉對運送選舉物資船隻開火

蓋亞那武裝部隊和警方今天表示，一艘運送蓋亞那選舉物資的船隻遭到來自委內瑞拉岸邊的槍擊，蓋亞那巡邏艇予以回擊。

根據軍方和警方的聯合聲明，事件發生於今天下午14時30分，地點為艾瑟奎波地區（Essequibo）庫尤尼河（Cuyuni River）。艾瑟奎波地區石油蘊藏豐富，長期以來為委內瑞拉與蓋亞那之間的領土爭議焦點。

聲明指出，這艘由軍方人員與警察組成的巡邏艇當時正在護送蓋亞那選舉官員，向偏遠投票站運送選票，期間

遭到來自委內瑞拉河岸的開槍攻擊。

聲明強調，巡邏艇立即回擊，並順利協助護送人員脫離危險，無人員受傷，選舉物資亦未受損。

聲明並說，不受此次事件影響，團隊安全繼續執行任務，所有投票箱均已送達各指定投票站。

蓋亞那將於9月1日舉行新一屆總統及國會選舉，該國人口約85萬，人均石油儲量居全球之冠，其中大部分集中在艾瑟奎波地區。

過去，蓋亞那與委內瑞拉雙方均曾抱怨其船隻遭槍擊，但通常不會直接指責對方武裝部隊。

蓋亞那總統阿里（Irfaan Ali）對委內瑞拉採取強硬立場，並獲得美國支持其對艾瑟奎波領土的主張。

委內瑞拉則日益強硬，今年甚至選出一名州長管理該地區，儘管委內瑞拉在當地並無實際管轄權。