巴基斯坦軍用直升機疑機件故障墜毀克什米爾 機上5人全罹難
美國ABC新聞報導，巴基斯坦政府發言人表示，一架軍用直升機1日在巴國北部進行例行飛行時墜毀，機上有兩名飛行員和三名技師，五人不幸全數罹難。
吉爾吉特-巴爾蒂斯坦地區政府發言人法拉克在聲明中說，這架直升機墜毀於巴基斯坦控制的克什米爾（Kashmir）吉爾吉特-巴爾蒂斯坦地區（Gilgit-Baltistan）狄阿莫縣（Diamer）。
狄阿莫縣警官哈米德告訴法新社，這架飛機在山區觀光地帶一處新規劃的直升機停機坪測試降落時墜毀。
法拉克表示，這架直升機疑因機件故障墜毀起火。他沒有提供進一步細節，表示正在調查以確認失事原因。
