莫迪在SCO籲各國團結 共同打擊恐怖主義

中央社／ 新德里1日專電

印度總理莫迪（Narendra Modi）今天在中國舉行的上海合作組織（SCO）高峰會上發表談話，呼籲各國團結，共同打擊恐怖主義

印度外交部發布聲明，這次的SCO就該組織的發展策略、反恐、和平與安全、經濟和金融合作、永續發展等議題進行討論。

今年與印度發生衝突的巴基斯坦也參加了SCO高峰會，但莫迪仍在發表談話時直言「恐怖主義仍是全人類的挑戰」，他說：「恐怖主義不僅威脅單一國家安全，任何國家、社會、民眾，都無法免於恐怖主義威脅。」

莫迪在發言時提及巴基斯坦恐怖分子4月對印度控制的克什米爾（Kashmir）發動恐攻，強調安全、和平、穩定是進步的基石，並敦促SCO成員團結一致，共同打擊恐怖主義。

他說：「在打擊恐怖主義上，SCO扮演至關重要的角色，而印度態度堅定且與各國團結在一起。」

莫迪表示，印度過去70年一直面臨恐怖主義的威脅，印控克什米爾恐攻事件被發現與巴基斯坦有關，當時恐怖分子奪走26條人命，其中絕大多數是無辜的平民。

除了期待SCO在安全上的合作，莫迪也提到，若各國能有好的連結，不僅可以促進貿易，還能打開信任與發展的大門，秉持這樣的原則，印度正推動各項倡議，加強與阿富汗、中亞地區的連結。

另外，莫迪也談到，印度2023年擔任主席國時，SCO新的合作不斷出現，包括新創、傳統醫藥、青年事務、數位內容，「我們努力使SCO不僅是政府間的合作，還要連結到民眾、青年、新創企業等。」

莫迪表示，印度正與SCO所有成員密切協調、合作，並不斷向前邁進。

SCO討論的內容涵蓋歐亞政治、經濟和國際安全相關議題，目前有10個成員國，2001年由中國、哈薩克、吉爾吉斯、俄羅斯、塔吉克和烏茲別克共同成立，印度、巴基斯坦於2017年加入，伊朗、白俄羅斯則陸續於2023年、20224年加入。

