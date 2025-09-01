阿富汗規模6地震釀逾800死 3年多來最致命震災

阿富汗塔利班政權發言人今天表示，阿富汗東部發生規模6的地震，死亡人數增至逾800人，集中在偏遠的庫納爾省。路透社指出，這是阿富汗自2022年6月以來最致命的一場地震。

法新社報導，塔利班（Taliban）政府發言人穆賈希德（Zabihullah Mujahid）在首都喀布爾舉行的記者會上指出，光是庫納爾省（Kunar）就有大約800人罹難、2500人受傷。

至於南加哈省（Nangarhar）目前仍為12死、255人受傷，無進一步變化。

美國地質調查所（USGS）指出，這起地震發生在當地時間昨晚11時47分，震央在南加哈省查拉拉巴市（Jalalabad）東北東方約27公里，震源深度8公里，屬於相對淺層的地震。

阿富汗國防部在聲明中表示，軍方救難隊伍已趕往庫納爾省及南加哈省，迄今已分40架次運出420名傷亡人員。

路透社指出，這是阿富汗自2022年6月以來最致命的一場地震。當年規模6.1的地震造成至少1000人喪生。

阿富汗經常遭受地震侵襲，尤其是在歐亞板塊和印度板塊交界附近的興都庫什山脈（Hindu KushMountains）地區。

去年阿富汗西部地區也接連發生多起地震，合計造成1000多人罹難，凸顯這個極度貧困的國家面對天災時有多脆弱。