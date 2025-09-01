阿富汗強震增至逾800死 超過2500人受傷

法新社1日報導，阿富汗神學士政府發言人穆賈希德當天說，阿富汗東部強震的罹難者已攀升至逾800人，大部分是在偏遠的庫納爾省喪生。

穆賈希德在阿富汗首都喀布爾舉行記者會說，已知庫納爾省約800人喪生，另有2500人受傷。南加哈省傷亡人數暫未變動，為12人死亡，255人受傷。

美國地質調查所（USGS）指出，當地時間8月31日深夜11時47分（台灣時間9月1日凌晨3時17分），南加哈省查拉拉巴市的東北東方27公里處發生規模6的地震，震源深度僅8公里。

喀布爾衛生當局指出，救難人員正加速趕往受災偏鄉村落。當地衛生部說，庫納爾省有3座村莊被夷平，多處村莊也傳重大災情。

阿富汗民眾大多住在磚頭和土建造的低樓層住宅，容易倒塌。神學士政府內政部發言人卡尼向法新社說，許多住家被毀。聯合國移民機構對法新社說，受災最嚴重的庫納爾省部分村落因道路受阻，外界無法進入。