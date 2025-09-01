40歲韓籍女子東京街頭遭割喉不治身亡 上周曾因感情糾紛報警

日本東京世田谷區1日下午1時35分發生砍人事件，一名女子遭不明男子持刀砍傷頸部。日本TBS新聞報導，受害女性是40歲韓籍女子，是位自由業者，已在當地時間下午3時左右傷重不治身亡。凶嫌年約20幾歲至30幾歲，身穿黑色服裝，警方還在追捕中。

由於現場並未發現凶器，東京警視廳推測，凶嫌可能持作案凶器逃走。警方也推斷凶嫌和死者認識，「案發時可能是相互認識的人之間發生爭執」。調查人員說，有消息稱凶嫌是死者的交往對象。

全日本新聞網（ANN NEWS）報導，死者上周曾向警方報案，表示「向交往中的男友提出分手時，發生糾紛」。

世田谷區內所有中小學也接到通知，要求學生暫時不要離開校園，並取消學生返校參加社團活動。