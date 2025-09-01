巴基斯坦政府直升機墜毀 機上5人全數罹難
巴基斯坦警官表示，一架政府直升機今天在該國北部墜毀，機上5人全數罹難。
印度經濟時報（Economic Times）報導，這架飛機墜毀在巴基斯坦控制的克什米爾（Kashmir）吉爾吉特-巴爾蒂斯坦地區（Gilgit-Baltistan）狄阿莫縣（Diamer）。
狄阿莫縣高級警官哈米德（Abdul Hamee）告訴法新社，這架飛機在山區觀光地帶「一處新規劃的直升機停機坪測試降落」時墜毀。
這起事故造成機上5人全數罹難。哈米德指出，罹難者包括2名飛行員和3名技術人員。
