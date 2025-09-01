阿富汗強震增至622死1500多傷 尚無外國政府伸援

阿富汗東部發生規模6的地震，已造成約622人罹難、逾1500人受傷，救難隊陸續以直升機將傷者自災區運出，並持續在廢墟中尋找生還者。外交單位發言人則表示尚無外國政府伸援。

美國地質調查所（USGS）指出，這起地震發生在當地昨天深夜11時47分，震央位於南加哈省（Nangarhar）查拉拉巴市（Jalalabad）東北東方27公里處，震源深度僅8公里。

路透社報導，塔利班（Taliban）政權下的阿富汗內政部今天發布聲明表示，地震造成的死亡人數攀升至622人，另有1500多人受傷。國營的阿富汗廣播電視台（RTA）稍早通報約500人喪生。

首都喀布爾的衛生當局指出，救難人員正加快速度趕往受災偏鄉村落。

根據衛生部的說法，庫納爾省（Kunar）有3座村莊被夷平，許多其他村莊也傳出重大災情。

外交單位發言人表示：「目前尚無外國政府伸出援手，提供救援或賑災物資。」

阿富汗本已面臨重大人道危機，包括援助大幅減少，以及大量阿富汗公民被鄰國遣返回國等。這場地震將使阿富汗的資源更加吃緊。