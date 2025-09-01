NHK陸籍播音員直播說「釣魚台是中國領土」 今被判賠8位數

快訊

聯合報／ 記者雷光涵／即時報導
2024年在NHK的國際廣播電台節目中說「釣魚台列嶼是中國領土」等言論的中國大陸籍男性播音員，被東京地方法院判決須賠償1100萬日圓。路透
去年在NHK的國際廣播電台節目中說「釣魚台列嶼是中國領土」等言論的中國大陸籍男性播音員，被東京地方法院判決須賠償1100萬日圓（台幣233萬元)。不過這名外包公司的員工已經離開日本，沒有對法院提出書面反駁。

2024年，40多歲的中國籍男性播音員在閱讀播音稿時，表示：「釣魚島（日稱尖閣諸島）是中國領土」、「不要忘記南京大屠殺，不要忘記慰安婦」等，造成軒然大波。事後NHK向該男提起損害賠償。東京地方法院在9月1日的判決中說：「這些發言妨害NHK的國際廣播業務，損害電台的信用，屬於不法行為。」

法院還表示，由於這番言論發生在現場節目，行徑十分惡劣，甚至導致NHK高層被咎責，因此判被告男性須支付NHK1100萬日圓賠償金。NHK回應，他們肯定法院認可了NHK的主張。

此外，NHK今年2月宣布，終止在國際節目使用AI自動翻譯的多語言字幕服務。在2月10日播出與尖閣諸島（釣魚台列嶼）相關的英文新聞中，部分中文字幕將尖閣諸島顯示為「釣魚島」 。NHK認為AI翻譯字幕的可靠性與準確性存在隱憂。

NHK 釣魚台

