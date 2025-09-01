對等行動升溫 埃及拆護欄、英國關使館

英國駐埃及大使館日前在埃及當局拆除其館外安全護欄後宣布關閉。埃及外交部稱，英國當局未保護好埃及大使館安全，埃及必須以互惠原則強烈回應。埃及外交部強調，任何未能保護埃及使館的國家，都將受到同樣懲罰。

埃及與英國間的使館問題，其實反映了中東巴勒斯坦與加薩危機。埃及希望英國在處置上，能多體會埃及的處境，有效給予埃及駐外單位保護。

埃及媒體「金字塔報」（Al Ahram）報導，近期多名埃及公眾人物呼籲埃及政府，拆除英國駐埃及大使館館外周圍的安全護欄，埃及政府也因此順應民意決定拆除其安全護欄。

英國駐埃及大使館則在埃及政府拆除安全護欄後，於9月30日宣布關閉使館主樓，並在官方「臉書」（Facebook）貼文表示，大使館雖已關閉，仍持續提供緊急領事協助，且已預約的訪客可透過電話諮詢約訪事項。大使館尚未說明復館日期。

報導指出，近日埃及民眾要求兩國互惠的呼聲日益高漲。報導還說，埃及政府近期在開羅召見幾名歐洲國家大使，抗議埃及駐外使館有安全漏洞，並警告稱，埃及可能也會對這些國家採取對等措施。

事件遠因是從7月開始，陸續有民眾在不同國家的埃及駐外大使館館外進行抗議活動。抗議人士主要訴求是要求開放位於加薩和埃及西奈半島之間的拉法關卡（Rafah Crossing），以讓人道主義援助物資進入加薩地區。在愈演愈烈的抗議活動中，有抗議民眾指責埃及政府作為不夠積極，恐成以色列的「共犯」，也有人指控埃及使館人員使用暴力對待抗議人士。

然而多國似乎未對埃及使館館外抗議人士採取任何限制措施。

8月26日，埃及海外青年聯盟（Union of EgyptianYouth Abroad）主席阿卜杜卡迪爾（AhmedAbdelkader）在埃及駐英國大使館館外，舉行支持埃及政府對穆斯林兄弟會（Muslim Brotherhood，已被埃及政府列為恐怖組織）的抗議活動時卻遭英國拘留，然數小時後即獲釋。

埃及外交事務委員會（Egyptian Council for ForeignAffairs）委員哈桑（Rakha Ahmed Hassan）認為，英國當局在保護埃及大使館安全方面存在疏忽。

總統赦免委員會委員阿瓦迪（Tarek Al-Awady）同於26日公開要求，立即向車輛和行人開放美國和英國駐埃及大使館周圍的街道。

阿瓦迪說：「以保護兩個使館安全為由，多年來封鎖開羅市中心交通繁忙的重要街道，這既不合邏輯，也不可接受。如果他們沒有這樣做，我們為什麼要給他們禮遇？」

8月27日，埃及電視節目主持人穆薩（AhmedMousa）在社群媒體「X」發文說：「我們已受夠長年封鎖周邊街道，給予英國駐埃及大使館特權的做法。」

穆薩強調，兩國待遇應對等，任何人都不能享有特權，民眾和司機有權在交通順暢的街道上行走行駛，所以所有圍繞在英國大使館周邊街道高聳的水泥牆都應拆除。

埃及「國家陣線黨」（National Front Party）也發出聲明說：「我們不會保護那些不保護我們的人」，並要求埃及政府重新考慮解除英國駐埃及大使館在開羅享有的特權。

埃及眾議院（Egyptian House of Representatives）議員馬格豪瑞（Atef Al-Maghawry）向媒體表示，這些美其名的安全護欄是障礙物，破壞首都市容，妨礙交通，且其各種相關安全配套措施讓當地居民生活多所不便。

埃及封鎖英國和美國位於開羅市中心解放廣場（Tahrir Square）附近的駐埃及大使館周邊街道，始於2003年的伊拉克戰爭期間。埃及內政部當時為兩所相近的大使館周邊街道12個出入口，設置由混凝土和電子屏障組成的高牆和電網。

使館駐地居民和受封鎖影響的商家後來對此事提起訴訟。2011年中，埃及行政法院裁定內政部必須重新開放街道和拆除路障。但由於解放廣場是當時的民眾抗議和示威中心點，因此2012年中才重新開放街道，但安全護欄未完全拆除。