日本NHK陸籍播音員稱釣魚台是中國大陸領土 判賠229萬元

日本放送協會（NHK）電台去年發生委託社外機構的中國籍男性播音員脫稿稱「釣魚島是中國的領土」，引發巨大風波。NHK向他提起損害賠償訴訟，東京地方法院今天判決播音員必須支付1100萬日圓（約新台幣229萬元）。

中華民國固有領土釣魚台列嶼，中國稱為釣魚島，日本稱為尖閣諸島。該名中國籍男播音員與NHK相關團體簽約，2002年起的工作是將新聞原稿翻譯成中文並播報，每週約2次

去年8月19日NHK國際放送（廣播）直播節目中，他在播報日本靖國神社遭中國人塗鴉新聞時，脫稿稱「釣魚島是中國的領土」，並以英文說出「勿忘南京大屠殺、勿忘慰安婦」等言論，時間約20秒。

事件發生後，多位主管遭到減薪處分，負責國際放送（廣播）的理事傍田賢治辭職。

日本東京放送電視台（TBS）報導，由於相關言論並不在原本的新聞稿件中，是脫稿演出，NHK主張該名播音員「妨礙放送業務，嚴重損害（NHK）作為公共放送機構的信譽」，向東京地方法院提告，請求1100萬日圓的損害賠償。

東京地方法院今天判決，播音員的發言「妨害NHK的國際放送業務，並損害其信用」，因此裁定NHK的訴求成立，判決播音員必須支付1100萬日圓。

這名中籍播音員沒有出庭，也沒有對訴訟內容提出反駁。對於判決結果，NHK表示，「我方主張獲得承認」。

事發後，相關機構和該名播音員解約。根據陸媒報導，微博帳號「樹語treetalk」的中籍播音員去年8月發文表示「人在祖國」，IP位置顯示為雲南。