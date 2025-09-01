快訊

成大化工實驗室爆炸 2研究生顏面、雙手均燙傷…男「臉1度」

NHK直播說「釣魚台是大陸領土」 陸籍播音員被判賠8位數…傳已離開日本

網紅律師指導證人作偽證「演練一下」 判刑3月不得易科罰金

日本NHK陸籍播音員稱釣魚台是中國大陸領土 判賠229萬元

中央社／ 東京1日專電
日本NHK電台去年發生委託社外機構的中國籍男性播音員脫稿稱「釣魚島是中國的領土」，引發巨大風波，圖為釣魚台示意圖。路透資料照片
日本NHK電台去年發生委託社外機構的中國籍男性播音員脫稿稱「釣魚島是中國的領土」，引發巨大風波，圖為釣魚台示意圖。路透資料照片

日本放送協會（NHK）電台去年發生委託社外機構的中國籍男性播音員脫稿稱「釣魚島是中國的領土」，引發巨大風波。NHK向他提起損害賠償訴訟，東京地方法院今天判決播音員必須支付1100萬日圓（約新台幣229萬元）。

中華民國固有領土釣魚台列嶼，中國稱為釣魚島，日本稱為尖閣諸島。該名中國籍男播音員與NHK相關團體簽約，2002年起的工作是將新聞原稿翻譯成中文並播報，每週約2次

去年8月19日NHK國際放送（廣播）直播節目中，他在播報日本靖國神社遭中國人塗鴉新聞時，脫稿稱「釣魚島是中國的領土」，並以英文說出「勿忘南京大屠殺、勿忘慰安婦」等言論，時間約20秒。

事件發生後，多位主管遭到減薪處分，負責國際放送（廣播）的理事傍田賢治辭職。

日本東京放送電視台（TBS）報導，由於相關言論並不在原本的新聞稿件中，是脫稿演出，NHK主張該名播音員「妨礙放送業務，嚴重損害（NHK）作為公共放送機構的信譽」，向東京地方法院提告，請求1100萬日圓的損害賠償。

東京地方法院今天判決，播音員的發言「妨害NHK的國際放送業務，並損害其信用」，因此裁定NHK的訴求成立，判決播音員必須支付1100萬日圓。

這名中籍播音員沒有出庭，也沒有對訴訟內容提出反駁。對於判決結果，NHK表示，「我方主張獲得承認」。

事發後，相關機構和該名播音員解約。根據陸媒報導，微博帳號「樹語treetalk」的中籍播音員去年8月發文表示「人在祖國」，IP位置顯示為雲南。

NHK 日本 東京 釣魚台

延伸閱讀

東京AV浴室場景驚藏腐屍！死者1習慣疑變催命符 恐怖內情曝光

稱蔣介石「台灣民主化之父」 日本愛知電視台致歉

美軍艦沖繩外海失火！「紐奧良號」人員死傷不明 日本火速馳援

誤租特農區土地！新竹檳榔攤怒向地主求償 法院判賠

相關新聞

NHK陸籍播音員直播說「釣魚台是中國領土」 今被判賠8位數

去年在NHK的國際廣播電台節目中說「釣魚台列嶼是中國領土」等言論的中國大陸籍男性播音員，被東京地方法院判決須賠償1100...

被「政治滅絕」的內蒙古：長城外的造反派

關於內蒙古的近代歷史，任教於日本靜岡大學的蒙古學者楊海英多有著述，名氣最大的大概是講述血腥文革歷史的《沒有墓碑的草原》，字字血淚地記錄下了內蒙古的蒙古人如何捲入政治陰謀、被清算、落入民族大屠殺的悲劇命運。楊海英的觀點來自蒙古人視角，而2025年8月出版中文版的《長城外的造反派：漢族青年眼中的內蒙古文革與民族屠殺》，則是來自漢人的觀點——更精確地說，來自親身參與文革的漢族紅衛兵之眼，這是本書的特別之處。

沖繩恩納村近海風平浪靜 2台灣人在海中洞穴OHCA原因待查

兩名20多歲台灣男子周日（8月31日）在沖繩縣恩納村近海潛水遇難，海上保安署表示，事故發生時天氣晴朗，浪高約0.5公尺。

唯一的武器是相機！加薩遇害記者已超過220人

根據無國界記者組織（RSF）的統計，自2023年10月加薩戰爭爆發以來，至今累計至少220名記者喪生，而且幾乎都是死於以色列軍隊的攻擊行動。

印尼示威升級 財長、議員住所遭洗劫 總統1舉措仍難息民憤

印尼自8月25日起的示威抗議已蔓延至雅加達以外多座城市，造成5人喪生、數百人受傷，數個地方議會大樓、警局、車站與公共設施...

國家和平指數 冰島連17年稱冠 俄羅斯墊底 烏克蘭倒數第2

澳洲智庫「經濟與和平研究所」公布2025年全球和平指數報告（GPI），冰島連續17年蟬聯最安全國家，俄羅斯敬陪末座，首度...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。