沖繩恩納村近海風平浪靜 2台灣人在海中洞穴OHCA原因待查

聯合報／ 記者雷光涵／即時報導
兩名20多歲台灣男子周日（8月31日）在沖繩縣恩納村近海潛水，在水深約30公尺的洞穴內被找到已經無呼吸心跳。示意圖，與新聞無關。路透
兩名20多歲台灣男子周日（8月31日）在沖繩縣恩納村近海潛水遇難，海上保安署表示，事故發生時天氣晴朗，浪高約0.5公尺。

琉球新報引述名護海上保安署的話說，5個人是在當時地間下午1時半左右，從瀬良垣漁港出發。1時45分左右台灣籍潛水教練帶領4名潛客下水，同行者是家人、朋友關係。遇難的2人在水深約30公尺的洞穴附近失蹤，另外3人在2時20分的時候，由其他潛水教練的引導下，回到船上。

救難人員在獲報後2個半小時在洞穴找到兩人時，已無呼吸心跳。24歲的教練與28歲的潛客分別送往本島中部的2家醫院急救，當晚皆被宣告死亡。死者為潛客張柏翰（音譯），以及住在沖繩、任職潛水教練的趙祥宇（音譯）。名護海上保安署正調查事故發生原因。

