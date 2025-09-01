加薩人道危機惡化 德國促以色列「立刻」改善

德國政府人權政策和人道援助專員今天啟程前往以色列及加薩前表示，以色列必須「立刻」改善加薩的人道狀況。

法新社報導，直到最近，以色列在德國政治光譜上一直獲得廣泛支持，但隨著加薩人道局勢日益惡化，總理梅爾茨（Friedrich Merz）對以色列的語氣也趨於強硬。

上月聯合國正式宣布加薩發生饑荒。

德國政府人權政策和人道援助專員、執政黨社會民主黨（SPD）議員卡斯提魯奇（Lars Castellucci）表示：「以色列政府必須依據人道主義原則及國際法，立刻、全面、可持續地改善加薩的人道局勢。」

他譴責平民所承受的苦難，尤其是身陷衝突、「既無辜也無責任」的兒童所受的痛苦。

他表示，德國對加薩的人道援助「已多次增加」，但要是援助無法送達需要的人，「那一切都毫無意義」。

加薩戰爭起於哈瑪斯2023年10月對以色列發動攻擊。法新社根據以色列數據統計，多達1219人在這場攻擊中死亡，其中多數為平民。

在此次攻擊中，251名人質遭劫持，目前仍有47人被拘禁在加薩，據信其中約20人生還。