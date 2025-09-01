聽新聞
東京女當街遭割頸！重傷昏迷搶救中 約30歲凶嫌仍在逃
每日新聞報導，日本東京都世田谷區1日下午1時35分發生砍人事件，一名30多歲女子遭不明男子持刀砍傷頸部，重傷昏迷。約30多歲兇嫌目前在逃，警方仍在追緝。
案發地點位於東急田園都市線駒澤大學站東北約500公尺處的住宅區。當地警方1日下午接獲通報稱，「一名女性滿身是血倒在地上，一名男子逃跑了」。
據調查相關人士透露，傷者為30至40歲女性，被發現時倒臥於戶外，頸部流血，隨後送醫急救，研判疑似遭人持刀砍傷。
報導指出，女子重傷昏迷，送醫搶救仍未脫離險境。
