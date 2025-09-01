反美國家站隊 中國盼肩負和平責任

【台灣醒報記者呂翔禾綜合報導】

中國透過上合組織，邀集反美國家一起站隊！近日「上合組織」峰會開幕，其中最令人注目的就是中國、俄羅斯與印度的互動。俄羅斯因為俄烏戰爭，與中國的經濟連結加深，而原本與美國關係不錯的印度則因為關稅戰，增加與中國的互動。中國希望將上合組織作為對抗北約的組織，近年規模也漸漸擴大。

選邊與川普對抗？

根據《半島電視台》報導，中國國家主席習近平1日於天津舉辦的上海合作組織峰會致詞表示，中國要擔負更大的國際責任守護和平與穩定，還有會員國的發展與繁榮。共有20國領袖出席上合峰會，其中最令人注目的是俄羅斯總統普丁與印度總理莫迪。

普丁雖然被國際刑事法院通緝，但因為中國並非會員國，因此不用配合逮捕義務。中國與俄羅斯希望將上合組織對抗北約的軍事聯盟選項，這是美國總統川普就任以後的第一次上合峰會，面對川普的關稅戰，上合組織各國領袖的聚集，象徵全球南方國家對川普的對抗與站隊。

中、印關係回溫

《英國廣播公司》提到，外界都相當關注之前還因為邊境與抖音等問題爭鋒相對的中國與印度，雙方如今卻在上合峰會表示要成為夥伴，而非對手，且習近平與莫迪在開幕前會面表示，希望能儘速解決邊界紛爭與促進合作，莫迪表示與中國合作是「有意義的方向」，在邊境議題上也有不錯的談判氛圍。

由於印度向俄羅斯購買石油，遭到美國課徵100%的二手關稅，讓印度近日也對中國的態度趨緩，但印度並非完全倒向中國，而是調整過去比較親美的策略。其實在8月開始，中國就派遣外交部長王毅訪印，恢復對話、兩國簽證與直飛等業務，國際都相當關注未來中、印、俄的互動。

