中國發布治安提醒 菲律賓反嗆：多為中國人加害同胞

菲中外交再生齟齬，繼中國外交部提醒公民赴菲注意風險之後，菲律賓外交部反嗆北京「錯誤描述」菲律賓的治安情況，並提到許多針對中國公民的犯罪是「中國人加害自己同胞」。

中國外交部30日在領事服務網發布安全提醒稱，菲律賓社會近期治安不靖，針對中國公民犯罪案件多發，中國公民在菲應加強自我防護，避免前往混亂地區；若擬訪菲需做好安評估，謹慎規畫出行安排。

菲律賓外交部發言人艾斯卡羅納（AngelicaEscalona）今天回應，菲律賓執法當局一直「大力打擊」接獲的犯罪通報，包括許多由「中國人加害自己同胞」的案件。

7月中旬，菲律賓警方反綁架大隊逮捕12名綁架嫌犯，其中6人是中國人，他們涉嫌綁架1名中國人；8月初，菲律賓警方反綁架大隊又逮捕了4名中國人，他們被指綁架了2名中國人。

嫌犯多是假借外幣兌換或是汽車交易，誘騙受害人碰面，之後將人擄走。

艾斯卡羅納說，中方發布的安全提醒「錯誤描述」菲律賓的治安情況。

她引述菲中兩國今年7月在北京舉行的第9屆聯合領事磋商會議表示，雙方當時曾討論執法合作，菲律賓願透過對話解決中方的擔憂。

中國外交部此次安全提醒是在外交部長林佳龍陪同經貿考察團訪問菲律賓之後發布。

台灣外交部30日證實，林佳龍促成一支台灣經貿考察團於8月25日至30日赴菲訪問；菲律賓Filinvest創新園區曾在臉書貼出林佳龍在一場活動致詞的照片，並稱林佳龍為訪團團長。

自菲律賓總統小馬可仕（Ferdinand Marcos Jr.）上任以來，菲台關係漸趨緊密，菲律賓總統府4月頒布備忘錄通告，放寬對菲台政府官員交流的嚴格限制，准許菲律賓官員接待來自台灣的經貿及投資訪團。