快訊

幼童「巧虎米餅」家長控底部有剪刀蟲屍體 廠商退款盼回收異常品

家樂福官方宣布：嘉義北門店9月22日熄燈 即起大出清

金管會召八大行庫開會 下達二大指示以解房貸荒

時隔15年 南韓首叫停對北韓心戰廣播「自由之聲」

中央社／ 首爾1日綜合外電報導

南韓國防部今天表示，已停止對北韓播放心戰廣播節目「自由之聲」（Voice of Freedom），作為緩和兩韓緊張關係的最新舉措。

法新社報導，南韓國防部發言人李慶浩（LeeKyung-ho，音譯）對記者說：「國防部已經中止『自由之聲』廣播，作為緩解南北韓軍事緊張的部分措施。」自由之聲是南韓國防部製作的官方政府宣傳節目。

南韓總統李在明掌權後對北韓採取懷柔政策，矢言修復兩韓關係，儘速重啟對話與合作。

南韓過去一直透過這個心戰廣播節目，向北韓播送南韓流行音樂（K-POP）與新聞，去年也曾藉此播報北韓向俄羅斯派遣軍隊支援烏克蘭戰爭的消息。

韓聯社指出，這是南韓15年來首次停止對北韓播放自由之聲。2010年，南韓以海軍巡邏艦「天安艦」（Cheonan）爆炸沉沒事件為由，重啟對北韓播放這個心戰廣播節目。

自6月上任以來，李在明已指示軍方停止在沿兩韓邊境地區播放反北韓廣播，並呼籲運動人士別向北韓空飄氣球，以降低緊張情勢。

此外，南韓國家情報院（National Intelligence Service,NIS）7月也全面停播已持續數十年的反北韓政權廣播節目。

北韓 南韓 國防部

延伸閱讀

李在明三方外交 美中選邊陷兩難

李在明訪華府提朝鮮半島無核化 北韓批偽君子

川李會避敏感議題！驚險躲過「澤倫斯基時刻」 李在明：因為我讀過他的著作

還能不選邊站？李在明赴美智庫演講坦言「安美經中」路線無以為繼

相關新聞

北京九三閱兵前夕 重慶大學城出現反共標語投影

上週五（8月29日）晚上10點左右，重慶大學城熙街一棟大樓的外牆出現大型投影標語寫道…

台灣潛水教練與潛客在日本沖繩失聯 水下30公尺洞穴尋獲不治

日本媒體報導，周日（8月31日）下午兩名20多歲台灣男子在沖繩縣恩納村近海潛水時失蹤，救難人員在獲報後2個半小時，於水深...

反制西方承認巴勒斯坦國 以色列擬併吞約旦河西岸占領區

路透8月31日報導，三名以色列官員透露，以色列考慮併吞約旦河西岸占領區，回應英、法、澳、加拿大等國將在聯合國大會承認巴勒...

【台灣借鏡】光電板年廢棄量恐破50萬噸 日本政府坦言回收費無人買單

共同社報導，日本政府原本規劃立法，強制報廢的太陽能板必須回收再利用，但因為始終無法釐清「由誰負擔回收費用」的法律責任，目...

國會信任投票在即 法國總理：攸關國家命運

法國總理白胡今天表示，即將舉行的信任投票使法國的命運處在危急存亡之秋。他為解決預算僵局而提出這項信任投票，預料當前的少數...

內唐亞胡為政治生命拒停火 川普拖延戰術能換來什麼？

編按：聯合報精選每周國際大事，由資深國際新聞媒體人郭崇倫深入解讀，帶讀者看懂國際新聞背後門道，快速掌握全球局勢變化。 看點1：加薩被聯合國認定陷入飢荒，但以色列仍堅持封鎖，美國也選擇背書；同時以軍轟炸醫院造成記者慘死，加薩已成史上對新聞工作者最致命的戰場，以色列在國際輿論和人道戰線上正把自己逼成眾矢之的。 看點2：在抗議浪潮與經濟停滯的雙重壓力下，以色列總理內唐亞胡不僅執意推進戰事，還打算重啟E1區屯墾計畫，作為自己的「政治保命牌」，但這一步等同徹底掏空兩國方案，也逼得歐洲考慮承認巴勒斯坦建國作為最後警告。 看點3：美國總統川普召開加薩會議表面推動停火，實則拖延，為以色列爭取完成軍事行動的時間。這套「盟友當劊子手、美國扮仲裁者」的劇本能否奏效，還是會讓美國在中東陷入更大反噬？

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。