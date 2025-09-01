波索納洛將被判決 誰來接班考驗巴西右翼陣營

快訊

中央社／ 巴西利亞1日綜合外電報導

巴西右翼各派目前團結一致力挺前總統波索納洛。但若他所涉政變未遂一案在未來幾天被判有罪，其領導的右翼陣營能否維持團結，隨明年大選逼近，仍在未定之天。

波索納洛（Jair Bolsonaro）被指控在2022年大選落敗後密謀政變以繼續掌權。法院最早可能在明天作出判決，現年70歲的波索納洛一旦被定罪，可能面臨終身監禁。

法新社報導，在波索納洛官司纏身之際，右翼各路人馬仍向波索納洛圈內靠攏，包括呼籲於9月7日發動抗議活動。

但背後的情況，許多人都在耐心等待審判結果，以決定明年大選前誰將繼承波索納洛龐大的選民基本盤。

波索納洛最忠誠的支持者希望能避免討論接班問題。

他們呼籲巴西國會能通過投票，實施全面大赦，讓波索納洛得以免於牢獄之災。

即使獲得大赦，波索納洛仍會面臨另一個問題：他先前因無證據之下詆毀電子投票系統、破壞民主體制而被判有罪，至2030年前不得擔任公職。

波索納洛之子、國會議員愛德華多．波索納洛（Eduardo Bolsonaro）主張推動「無限制」特赦，藉此洗脫其父的罪名。

不願具名的國會消息人士說：「波索納洛的支持者絕不會放棄讓他參選，即使他被定罪。」

波索納洛的死忠盟友這種堅持，已造成與較溫和右翼人物間的摩擦。

愛德華多也對聖保羅州長戴福瑞塔斯（Tarcisio deFreitas）冷言冷語；戴福瑞塔斯已被視為可能在2026年大選中挑戰現任總統魯拉（Luiz Inacio Lula daSilva）的人選。

正如最近巴西政壇經常出現的情況一般，預期明年選戰將是一場激烈的對決。

巴西 大選 波索納洛

