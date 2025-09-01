英移民庇護旅館再爆抗議 民眾要求驅逐外籍罪犯

快訊

中央社／ 英國艾平31日綜合外電報導

數以百計抗議民眾今天再度聚集在英格蘭南部一間旅館外，呼籲將外籍罪犯驅逐出境。這間旅館因涉及移民問題而成了法律爭議的焦點。

法新社報導，貝爾旅館（Bell Hotel）位於倫敦東北方小鎮艾平（Epping），在一名留宿此地的尋求庇護者因企圖親吻一名14歲少女而遭控性侵後，7月成了抗議的爆發點。

示威活動後來蔓延到英國其他地區，有時甚至演變為暴力衝突。

上訴法院兩天前推翻一項下級法院的裁定，這項裁定曾暫時禁止利用貝爾旅館來安置尋求庇護者。

今天晚間，數以百計民眾再度聚集在貝爾旅館外，呼籲撤離入住的尋求庇護者。

一名年輕女孩身上的T恤寫著「送他們回家，請保護我」，一名男孩則舉著標語，上面寫著「驅逐外籍罪犯」。數名抗議民眾揮舞英國國旗和英格蘭旗幟。

同樣在今天，約100名示威者聚集在倫敦金絲雀碼頭（Canary Wharf）區一間旅館外，聲援尋求庇護者。

倫敦都會區警察局（Metropolitan Police）後來表示，「少數蒙面抗議者…對民眾和警察表現出攻擊性」，還說員警已經逮捕4人。

截至6月底，有超過3萬2000名尋求庇護者分別安置在英國各地200多間旅館中。

工黨（Labour Party）政府以成本過高為由，承諾將在2029年以前結束使用旅館作為庇護收容場所。

