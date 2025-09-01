北京九三閱兵前夕 重慶大學城出現反共標語投影

上週五（8月29日）晚上10點左右，重慶大學城熙街一棟大樓的外牆出現大型投影標語寫道，「沒有共產黨才有新中國，自由不是恩賜要去奪回」、「起來吧不願做奴隸的人們，起來反抗奪回自己的權利」、「打倒紅色法西斯，推翻共產黨暴政」、「不要謊言要真相，不要奴役要自由，暴政共產黨下台」，全程持續了超過50分鐘，直到當地警方找到投影設備。

相關畫面迅速在中國及海外社群平台上擴散。關注中國時事的「李老師不是你老師」在X平台分享事發畫面，同時也公布中國警察找到投影設備放置的房間、入內關閉設備的監視器畫面，以及發起人留在房間桌上的親筆信。

根據「李老師不是你老師」，信件上寫著：「我不屬於任何組織，之所以走到這一步，也是無可奈何……共產黨在這片土地上犯下的罪惡，罄竹難書，請盡量不要助紂為虐。」

「自從蘇共在這片土地上以來，甚至奪取政權以來，三年一大運動，十年一小運動，讓多少人家破人亡，受盡迫害，他們除了謊言還有什麼，他們就是法西斯。」信上稱，中國共產黨政府以謊言治國，以暴力壓制正義之士和敢於出頭的人，呼籲民眾「要覺醒去了解真相，真相就是真相」。

此事發起者戚洪在週日（31日）的「不明白播客」直播接受美籍華裔媒體人袁莉訪問。戚洪因為安全考量並未露面，但表示已於8月20日離開中國，與家人一同前往英國，29日當天是遠端操作投影。原本有點擔心計畫失敗，而且面對「龐大的暴力機構」還是有所擔憂，但沒有預料到事情發生後會有如此大的迴響。

根據戚洪在節目中自述，他今年43歲，出身重慶山村，16歲因為家庭關係輟學，當時趕上南方打工熱潮，前往東莞打工，之後到北京生活，並於2021年新冠疫情期間離開。

戚洪分享，他是受到「四通橋事件」的彭立發、白紙運動青年及今年4月成都一天橋事件的啟發，想用自己的方式把心聲吐露出來。

戚洪透露，他從今年7月開始計畫相關行動，原本想利用無人機撒傳單，但後來決定效仿柴松的做法，以投影標語行動。柴松在2023年中國兩會召開前，從美國遠端控制，在山東濟南的一棟大樓外投影「打倒共產黨、打倒習近平」標語。

戚洪說，之所以會選擇在重慶大學城是因為他認為大學生需要被引導，雖然不能馬上行動，但他形容「這就像種子一樣，總有一天他會覺醒」。他也稱，原本打算在9月3日閱兵當天播放投影標語，但因為擔心時間太長會出現變數，加上學生即將開學，附近也會有比較多人潮，因此才改為在29日行動。

對於放在房間給警察的信，戚洪表示他並沒有「預謀」，但希望透過這封信在人們心中埋下種子，並強調他非常反對暴力革命。

這段長達一個半小時的直播節目在播出不到一天後已累積超過20萬次觀看，許多中國網友在留言處稱讚戚洪的行為，並表示「這種有勇有謀的行動會鼓勵更多的人模仿，使原子化的社會慢慢形成共識！」、「了不起，一個普通人做了不普通的事，他為自己發聲，也是在為同樣處境的中國人發聲。」

