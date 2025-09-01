快訊

幼童「巧虎米餅」家長控底部有剪刀蟲屍體 廠商退款盼回收異常品

家樂福官方宣布：嘉義北門店9月22日熄燈 即起大出清

金管會召八大行庫開會 下達二大指示以解房貸荒

中共趙樂際訪越會四大柱 雙方盼控管解決南海分歧

中央社／ 河內1日專電

中共政治局第三把交椅趙樂際昨天訪越，會見越共總書記蘇林與國會主席陳青敏。雙方提及南海爭議，盼「管控分歧、維護穩定環境」。蘇林雖表示對中關係優先，卻也強調越南「多元化外交」，及不結盟的「四不政策」。

中共中央政治局排名第三的趙樂際於8月31日訪問越南，輪番會見「越南四柱」，並出席9月2日國慶80週年閱兵大典。

31日下午，趙樂際首先於黨中央委員會會見即越共總書記蘇林（Tô Lâm），接著於河內國會大樓會見國會主席陳青敏（Trần Thanh Mẫn）。

在兩黨中央雙邊會談時，蘇林向中共中央政治局常委、全國人大常委會委員長趙樂際表示，越中兩國保持穩定與發展，貫徹「六個更」方針，即政治互信更高、安全合作更實、務實合作更深、民意基礎更牢、多邊協調配合更緊、分歧管控解決更好。

蘇林指出，越南將發展對中關係視為「客觀要求、戰略選擇和外交政策優先事項」，但同時強調「獨立自主、多元與多邊化的外交方針」，以及「四不」國防政策。

2019年國防白皮書提出的「四不」，強調越南不參加軍事同盟、不結盟對抗他國、不允許外國在越南設立軍事基地或利用其領土與他國作戰、以及不在國際關係中使用武力或以武力相威脅。

日前越南被爆出於南海（越南稱東海）追趕中國快速造陸，並遭中方回覆「堅決反對有關國家在非法侵占的島礁上開展建設」。

蘇林主動在雙邊會談中提出南海問題。他建議「雙方繼續妥善管控和解決分歧，設身處地地考慮對方利益，尊重彼此正當權益，共同維護和平穩定的環境」。

趙樂際回覆讚同，並希望在訪程中加強政治互信，並強化兩國在經濟、戰略上的連動，「共同妥善管控和解決分歧，共同維護海上和平與穩定」。

接下來趙樂際馬不停蹄前往一旁的國會大樓，與陳青敏共同主持越南國會與中國全國人大合作委員會的首度雙邊會議。

陳青敏指出，今年適逢越中建交75週年暨越中人文交流年，越南國會和中國全國人大首次聯委會議是合作新里程碑。

趙樂際在回覆時，首先建議建立越中「立法機關」聯委會的對話與機制，稱中越是「具戰略意義的命運共同體」。

他也提及共建「一帶一路」，以及越北與中國跨國經濟帶「兩廊一圈」的戰略計劃，同時盼加速推進三條跨境鐵路建設的合作。

對於南海爭議，兩國會重申，盼「妥善管控分歧，共同維護南海和平穩定環境」。

趙樂際今天將會見國家主席梁強（LươngCường）。2日國慶儀式後，則將與政府總理范明正（Phạm Minh Chính）會面。

越南 蘇林

延伸閱讀

LOL／DCG達成PCS三連霸！10月初挑戰LCP升降賽 賽制一次看

習近平：中越要積極推進數位經濟、人工智慧合作

國會信任投票在即 法國總理：攸關國家命運

大田獲大單 越南廠投產

相關新聞

北京九三閱兵前夕 重慶大學城出現反共標語投影

上週五（8月29日）晚上10點左右，重慶大學城熙街一棟大樓的外牆出現大型投影標語寫道…

台灣潛水教練與潛客在日本沖繩失聯 水下30公尺洞穴尋獲不治

日本媒體報導，周日（8月31日）下午兩名20多歲台灣男子在沖繩縣恩納村近海潛水時失蹤，救難人員在獲報後2個半小時，於水深...

反制西方承認巴勒斯坦國 以色列擬併吞約旦河西岸占領區

路透8月31日報導，三名以色列官員透露，以色列考慮併吞約旦河西岸占領區，回應英、法、澳、加拿大等國將在聯合國大會承認巴勒...

【台灣借鏡】光電板年廢棄量恐破50萬噸 日本政府坦言回收費無人買單

共同社報導，日本政府原本規劃立法，強制報廢的太陽能板必須回收再利用，但因為始終無法釐清「由誰負擔回收費用」的法律責任，目...

國會信任投票在即 法國總理：攸關國家命運

法國總理白胡今天表示，即將舉行的信任投票使法國的命運處在危急存亡之秋。他為解決預算僵局而提出這項信任投票，預料當前的少數...

內唐亞胡為政治生命拒停火 川普拖延戰術能換來什麼？

編按：聯合報精選每周國際大事，由資深國際新聞媒體人郭崇倫深入解讀，帶讀者看懂國際新聞背後門道，快速掌握全球局勢變化。 看點1：加薩被聯合國認定陷入飢荒，但以色列仍堅持封鎖，美國也選擇背書；同時以軍轟炸醫院造成記者慘死，加薩已成史上對新聞工作者最致命的戰場，以色列在國際輿論和人道戰線上正把自己逼成眾矢之的。 看點2：在抗議浪潮與經濟停滯的雙重壓力下，以色列總理內唐亞胡不僅執意推進戰事，還打算重啟E1區屯墾計畫，作為自己的「政治保命牌」，但這一步等同徹底掏空兩國方案，也逼得歐洲考慮承認巴勒斯坦建國作為最後警告。 看點3：美國總統川普召開加薩會議表面推動停火，實則拖延，為以色列爭取完成軍事行動的時間。這套「盟友當劊子手、美國扮仲裁者」的劇本能否奏效，還是會讓美國在中東陷入更大反噬？

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。