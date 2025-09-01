中共趙樂際訪越會四大柱 雙方盼控管解決南海分歧

中共政治局第三把交椅趙樂際昨天訪越，會見越共總書記蘇林與國會主席陳青敏。雙方提及南海爭議，盼「管控分歧、維護穩定環境」。蘇林雖表示對中關係優先，卻也強調越南「多元化外交」，及不結盟的「四不政策」。

中共中央政治局排名第三的趙樂際於8月31日訪問越南，輪番會見「越南四柱」，並出席9月2日國慶80週年閱兵大典。

31日下午，趙樂際首先於黨中央委員會會見即越共總書記蘇林（Tô Lâm），接著於河內國會大樓會見國會主席陳青敏（Trần Thanh Mẫn）。

在兩黨中央雙邊會談時，蘇林向中共中央政治局常委、全國人大常委會委員長趙樂際表示，越中兩國保持穩定與發展，貫徹「六個更」方針，即政治互信更高、安全合作更實、務實合作更深、民意基礎更牢、多邊協調配合更緊、分歧管控解決更好。

蘇林指出，越南將發展對中關係視為「客觀要求、戰略選擇和外交政策優先事項」，但同時強調「獨立自主、多元與多邊化的外交方針」，以及「四不」國防政策。

2019年國防白皮書提出的「四不」，強調越南不參加軍事同盟、不結盟對抗他國、不允許外國在越南設立軍事基地或利用其領土與他國作戰、以及不在國際關係中使用武力或以武力相威脅。

日前越南被爆出於南海（越南稱東海）追趕中國快速造陸，並遭中方回覆「堅決反對有關國家在非法侵占的島礁上開展建設」。

蘇林主動在雙邊會談中提出南海問題。他建議「雙方繼續妥善管控和解決分歧，設身處地地考慮對方利益，尊重彼此正當權益，共同維護和平穩定的環境」。

趙樂際回覆讚同，並希望在訪程中加強政治互信，並強化兩國在經濟、戰略上的連動，「共同妥善管控和解決分歧，共同維護海上和平與穩定」。

接下來趙樂際馬不停蹄前往一旁的國會大樓，與陳青敏共同主持越南國會與中國全國人大合作委員會的首度雙邊會議。

陳青敏指出，今年適逢越中建交75週年暨越中人文交流年，越南國會和中國全國人大首次聯委會議是合作新里程碑。

趙樂際在回覆時，首先建議建立越中「立法機關」聯委會的對話與機制，稱中越是「具戰略意義的命運共同體」。

他也提及共建「一帶一路」，以及越北與中國跨國經濟帶「兩廊一圈」的戰略計劃，同時盼加速推進三條跨境鐵路建設的合作。

對於南海爭議，兩國會重申，盼「妥善管控分歧，共同維護南海和平穩定環境」。

趙樂際今天將會見國家主席梁強（LươngCường）。2日國慶儀式後，則將與政府總理范明正（Phạm Minh Chính）會面。