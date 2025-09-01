葉門青年運動突襲聯合國辦公室 拘留11名工作人員

快訊

中央社／ 沙那31日綜合外電報導

聯合國表示，葉門叛軍青年運動（Houthi）今天突襲聯合國辦公室，拘留至少11名工作人員。此前，以色列殺害青年運動政府總理後，叛軍當局發動多次逮捕行動。

法新社報導，青年運動政府尚未對這起突襲行動置評，但該組織過去曾逮捕過國際援助工作人員。

聯合國秘書長古特瑞斯（Antonio Guterres）呼籲「立即且無條件釋放」這些人員，並證實有11名聯合國人員遭青年運動實際掌權當局「任意拘留」。

聯合國駐葉門特使格倫德貝里（Hans Grundberg）表示，「聯合國辦公室遭強行闖入，財產遭扣押」後，青年運動在沙那（Sanaa）和荷台達（Hodeida）拘留聯合國人員。

他還說，青年運動已經拘留了23名聯合國人員，其中部分人早在2021年和2023年就被關押。今年1月，青年運動叛軍也曾拘留8名聯合國工作人員。

青年運動聲稱，2024年6月的逮捕行動中，包含以人道組織為掩護的「美國和以色列間諜網絡」。聯合國對此強烈否認。

世界糧食計劃署（World Food Programme）今天稍早表示，一名工作人員在青年運動控制的首都沙那被拘留。

世界糧食計劃署表示，正緊急向青年運動當局尋求更多資訊。青年運動自2014年控制沙那，目前掌控葉門大部分地區。

