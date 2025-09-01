挪威史上最大軍事投資 砸4137億向英採購新巡防艦

快訊

中央社／ 奧斯陸31日綜合外電報導

挪威首相斯托爾（Jonas Gahr Store）今天宣布，政府已選定英國航太系統公司（BAE Systems）建造5至6艘巡防艦，作為與英國戰略夥伴關係的一環。

綜合法新社與路透社報導，這是挪威歷來最大規模的軍事投資，合約金額約為100億英鎊（約新台幣4137億元），要加強這個北歐國家的海上防衛能力。

英國航太系統公司擊敗法國、德國與美國企業的競標，取得這份合約。

挪威是北大西洋公約組織（NATO）在北大西洋廣達200萬平方公里海域的監控國，這塊水域為俄羅斯北方艦隊核潛艦的活動範圍。

新巡防艦的一項關鍵任務將會是監控俄羅斯潛艦，而這些潛艦的基地駐紮在柯拉半島（KolaPeninsula）。柯拉半島位於北極地區，與挪威接壤。

英國首相施凱爾（Keir Starmer）、法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）和德國總理梅爾茨（FriedrichMerz）近幾個月都曾親訪挪威，為各自的方案爭取支持。

斯托爾指出：「它們（巡防艦）的性能，以及我們緊密的合作關係，讓我們更加堅信英國巡防艦是最佳選擇，展現挪威與英國海軍之間多年來的高度整合。」

施凱爾在社群媒體貼文中表示：「我們剛與挪威簽下價值100億英鎊的協議，要出口我們領先全球的26型巡防艦，這將支持英國從學徒到工程師的數以千計個就業機會。」

挪威 英國 潛艦

