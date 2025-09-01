金正恩視察新飛彈生產線 加強飛彈部隊戰備

北韓中央通信社（KCNA）今天報導，北韓領導人金正恩（Kim JongUn）視察國內新建的飛彈生產線及飛彈自動化製造流程。

金正恩昨天巡視飛彈生產線，之後他預定前往北京，將和中國國家主席習近平及俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）出席一場閱兵典禮。

北韓因發展核武與彈道飛彈計畫，違反聯合國安全理事會（U.N. Security Council）相關決議，而受到國際嚴厲制裁。

專家及國際官員表示，隨著俄羅斯和中國對北韓在經濟、軍事與政治上的日益支持，這些制裁效力已大打折扣。

根據官媒北韓中央通信社，金正恩表示，現代化的生產流程，將有助提升北韓主要飛彈部隊的戰備。

北韓已對俄羅斯提供兵力、火砲彈藥及飛彈，以支持莫斯科對烏克蘭的戰爭。

同時，北韓外交部也批評美國與日本、南韓的三方合作，特別點名最近的一份聯合聲明，3個國家在聲明中警告有來自平壤的資安威脅。

外交部發言人透過北韓中央通信社發表聲明，強烈譴責並反駁美國、日本及南韓，將網路空間作為「地緣對抗與敵對宣傳的舞台」。

這名發言人又說：「美國若持續強化與其附庸國家的合作，執意對北韓進行不合時宜且惡意的敵對行為，北韓與美國之間的不信任與敵意只會不斷加深。」