台灣潛水教練與潛客在日本沖繩失聯 水下30公尺洞穴尋獲不治

日本媒體報導，周日（8月31日）下午兩名20多歲台灣男子在沖繩縣恩納村近海潛水時失蹤，救難人員在獲報後2個半小時，於水深30公尺的洞穴內找到兩人，當時已無意識，送醫後宣告死亡。遇難者之一是住在沖繩的台灣潛水教練，另一人是從台灣去的潛水客。

根據沖繩縣名護海上保安署的說法，8月31日下午3時多，一艘潛水船船長撥打118報案，向第11管區海上保安本部通報，在恩納村萬座海灘北方約800公尺的海域，有「兩名潛水者失蹤」。

日本時間當天下午2時45分，包含兩名遇難者在內，共5人一同下水潛水。約10分鐘後，兩人不明原因失蹤。接獲通報後，名護海上保安署及石川署展開搜救。其餘3名潛水客，由另一間潛水店的教練救起。

死者為赴沖繩觀光的28歲台灣男子張柏翰（音譯），以及24歲住在沖繩、任職潛水教練的台灣男子趙祥宇（音譯）。事發當時，他們正進行當日第三次潛水。名護海上保安署正調查事故發生原因。