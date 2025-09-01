快訊

台灣潛水教練與潛客在日本沖繩失聯 水下30公尺洞穴尋獲不治

台灣借鏡…光電板年廢棄量恐破50萬噸 日本政府坦言回收費無人買單

81歲前紐約市長朱利安尼車禍重傷 助受暴婦女報警後座車遭猛烈撞擊

台灣潛水教練與潛客在日本沖繩失聯 水下30公尺洞穴尋獲不治

聯合報／ 記者雷光涵／即時報導
日本媒體報導，8月31日下午兩名20多歲台灣男子在沖繩縣恩納村近海潛水時失蹤，救難人員尋獲兩人，送醫後宣告死亡。圖為沖繩絲滿市的和平紀念公園。美聯社
日本媒體報導，8月31日下午兩名20多歲台灣男子在沖繩縣恩納村近海潛水時失蹤，救難人員尋獲兩人，送醫後宣告死亡。圖為沖繩絲滿市的和平紀念公園。美聯社

日本媒體報導，周日（8月31日）下午兩名20多歲台灣男子在沖繩縣恩納村近海潛水時失蹤，救難人員在獲報後2個半小時，於水深30公尺的洞穴內找到兩人，當時已無意識，送醫後宣告死亡。遇難者之一是住在沖繩的台灣潛水教練，另一人是從台灣去的潛水客。

根據沖繩縣名護海上保安署的說法，8月31日下午3時多，一艘潛水船船長撥打118報案，向第11管區海上保安本部通報，在恩納村萬座海灘北方約800公尺的海域，有「兩名潛水者失蹤」。

日本時間當天下午2時45分，包含兩名遇難者在內，共5人一同下水潛水。約10分鐘後，兩人不明原因失蹤。接獲通報後，名護海上保安署及石川署展開搜救。其餘3名潛水客，由另一間潛水店的教練救起。

死者為赴沖繩觀光的28歲台灣男子張柏翰（音譯），以及24歲住在沖繩、任職潛水教練的台灣男子趙祥宇（音譯）。事發當時，他們正進行當日第三次潛水。名護海上保安署正調查事故發生原因。

沖繩 教練 失蹤

延伸閱讀

獨／311福島核災後管制14年 食藥署預告全面取消輻射地區產品輸台限制

不滿被逼擴大採購美國米 日貿易談判代表訪美喊停

去沖繩美國村玩要住哪？海灘走路就到、自駕超方便的飯店大公開

日本1地區「常聽到台語」！網友點頭：80%都是台灣人

相關新聞

【台灣借鏡】光電板年廢棄量恐破50萬噸 日本政府坦言回收費無人買單

共同社報導，日本政府原本規劃立法，強制報廢的太陽能板必須回收再利用，但因為始終無法釐清「由誰負擔回收費用」的法律責任，目...

川普討和平獎遭莫迪拒絕 不赴四方會談

印度總理莫迪這次訪問中國大陸參加上合峰會，是他七年來首次訪陸。紐約時報報導，莫迪近來明顯靠向大陸，因為他與美國總統川普已...

大量移民湧入、高通膨效應 英法德極右派支持率領先

民調顯示，歐洲三大經濟體德國、英國及法國的民粹或極右翼政黨，支持率歷來首度同時擁有領先優勢，顯示歐洲選民日益不滿多年來的...

印尼多地暴動 總統普拉伯沃取消訪中看閱兵

印尼自八月廿五日起的示威抗議已蔓延至雅加達以外多座城市，造成五人喪生、數百人受傷，數個地方議會大樓、警局、車站與公共設施...

紐時：藉峰會、閱兵、歷史話語權 習居C位試圖重塑全球秩序

中國大陸本周將先後舉行上合組織天津峰會及九三閱兵，展示共軍最新型的飛彈和戰機。紐約時報八月卅日報導稱，這不僅是外交與軍事...

台灣潛水教練與潛客在日本沖繩失聯 水下30公尺洞穴尋獲不治

日本媒體報導，周日（8月31日）下午兩名20多歲台灣男子在沖繩縣恩納村近海潛水時失蹤，救難人員在獲報後2個半小時，於水深...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。