反制西方承認巴勒斯坦國 以色列擬併吞約旦河西岸占領區

路透8月31日報導，三名以色列官員透露，以色列考慮併吞約旦河西岸占領區，回應英、法、澳、加拿大等國將在聯合國大會承認巴勒斯坦國。

以色列總理內唐亞胡8月31日晚間召開安全內閣會議，主要討論加薩戰爭，但也商議是否宣稱對約旦河西岸地區的主權，即實施「事實併吞」。以色列在1967年六日戰爭後占領約旦河西岸部分地區。

目前尚不清楚預計併吞時機、具體措施及地區，是否僅適用以色列定居點、部分定居點，或約旦河西岸特定地區，如約旦河谷（Jordan Valley）。相關措施料將涉及冗長的立法程序。

此舉將引發巴勒斯坦方面強烈譴責，巴勒斯坦將這片領土視為未來建國的一部分；阿拉伯及西方國家也可能有所批評。目前尚不清楚美國總統川普方面立場，白宮與國務院尚未回應置評。

內唐亞胡在2020年為了與阿拉伯聯合大公國及巴林建交，放棄併吞猶太定居點與約旦河谷。

聯合國最高法院2024年裁定，以色列占領約旦河西岸在內等巴勒斯坦領土並建立定居點，屬於非法，應盡快撤出。以色列則稱，這些領土在法律上並非「被占領」，而是「有爭議的土地」。但聯合國及國際社會大多數國家仍將其視為被占領土。

以色列數十年前併吞東耶路撒冷和戈蘭高地也未獲國際承認。