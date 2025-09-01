快訊

台灣潛水教練與潛客在日本沖繩失聯 水下30公尺洞穴尋獲不治

台灣借鏡…光電板年廢棄量恐破50萬噸 日本政府坦言回收費無人買單

81歲前紐約市長朱利安尼車禍重傷 助受暴婦女報警後座車遭猛烈撞擊

汽車衝撞澳洲俄羅斯領事館大門 39歲男子遭逮捕

中央社／ 雪梨1日綜合外電報導

澳洲雪梨東郊今天上午發生車輛衝撞事件，1輛汽車衝向俄羅斯駐雪梨領事館大門，警方隨即展開行動並調查相關情況。

澳洲電視台天空新聞（Sky News）報導，警方表示，事發在上午8時左右，他們接獲通報後前往位於雪梨郊區胡拉勒（Woollahra）的領事館，當時有1輛「未經授權的車輛」停在車道上。警方到場後試圖與駕駛交談，但這名男子「涉嫌將車輛衝撞進領事館大門」。

警方證實，1名39歲男子當場遭逮捕。

根據警方說法，現場有1名24歲男性員警手部受傷，經醫護人員現場治療後無大礙。除了這名員警，並無其他人員受傷的通報。

路透社報導，關於此事件，駐館接聽電話的人員表示不予回應。

雪梨 澳洲 醫護人員

延伸閱讀

俄參謀總長：俄軍沿烏前線發動不間斷攻勢

她不滿2樓在家門口及公寓大門裝監視器 二度提告侵害隱私均敗訴

她「月經來拒吃冰」外國人全傻眼 網曝關鍵：在澳洲時根本沒差

無視川普關稅施壓！印度9月傳「增加」進口俄石油 每日15萬至30萬桶

相關新聞

台灣潛水教練與潛客在日本沖繩失聯 水下30公尺洞穴尋獲不治

日本媒體報導，周日（8月31日）下午兩名20多歲台灣男子在沖繩縣恩納村近海潛水時失蹤，救難人員在獲報後2個半小時，於水深...

【台灣借鏡】光電板年廢棄量恐破50萬噸 日本政府坦言回收費無人買單

共同社報導，日本政府原本規劃立法，強制報廢的太陽能板必須回收再利用，但因為始終無法釐清「由誰負擔回收費用」的法律責任，目...

川普討和平獎遭莫迪拒絕 不赴四方會談

印度總理莫迪這次訪問中國大陸參加上合峰會，是他七年來首次訪陸。紐約時報報導，莫迪近來明顯靠向大陸，因為他與美國總統川普已...

大量移民湧入、高通膨效應 英法德極右派支持率領先

民調顯示，歐洲三大經濟體德國、英國及法國的民粹或極右翼政黨，支持率歷來首度同時擁有領先優勢，顯示歐洲選民日益不滿多年來的...

印尼多地暴動 總統普拉伯沃取消訪中看閱兵

印尼自八月廿五日起的示威抗議已蔓延至雅加達以外多座城市，造成五人喪生、數百人受傷，數個地方議會大樓、警局、車站與公共設施...

紐時：藉峰會、閱兵、歷史話語權 習居C位試圖重塑全球秩序

中國大陸本周將先後舉行上合組織天津峰會及九三閱兵，展示共軍最新型的飛彈和戰機。紐約時報八月卅日報導稱，這不僅是外交與軍事...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。