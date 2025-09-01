汽車衝撞澳洲俄羅斯領事館大門 39歲男子遭逮捕

澳洲雪梨東郊今天上午發生車輛衝撞事件，1輛汽車衝向俄羅斯駐雪梨領事館大門，警方隨即展開行動並調查相關情況。

澳洲電視台天空新聞（Sky News）報導，警方表示，事發在上午8時左右，他們接獲通報後前往位於雪梨郊區胡拉勒（Woollahra）的領事館，當時有1輛「未經授權的車輛」停在車道上。警方到場後試圖與駕駛交談，但這名男子「涉嫌將車輛衝撞進領事館大門」。

警方證實，1名39歲男子當場遭逮捕。

根據警方說法，現場有1名24歲男性員警手部受傷，經醫護人員現場治療後無大礙。除了這名員警，並無其他人員受傷的通報。

路透社報導，關於此事件，駐館接聽電話的人員表示不予回應。