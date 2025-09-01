【台灣借鏡】光電板年廢棄量恐破50萬噸 日本政府坦言回收費無人買單
共同社報導，日本政府原本規劃立法，強制報廢的太陽能板必須回收再利用，但因為始終無法釐清「由誰負擔回收費用」的法律責任，目前暫緩立法。太陽能板的壽命約20至30年，日本預估自2030年代後半起，大量設備將陸續報廢，到2040年代初期每年廢棄量可能高達 50 萬噸。若缺乏有效回收機制，恐導致掩埋場不足，甚至出現非法棄置問題。
日本政府計畫提出替代方案，方向是要求大型太陽能發電業者定期回報回收執行情況，並考慮在明年通常國會例行會期提出相關法案。但回收能否真正推動，前景仍不明朗。目前日本法律並未強制規定太陽能板必須回收。
原先的草案構想是由製造商與進口商分擔回收費用，如今因未達成共識而喊停，代表日本在再生能源政策推動上仍面臨制度與財務上的落差。
環境大臣淺尾慶一郎在記者會坦言，妥善回收廢棄光電板是未來重要課題，政府將持續檢討相關法律規範，避免再生能源反成環境污染來源。
