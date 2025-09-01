多倫多台僑市中心遊行 力挺台灣加入聯合國及ICAO

加拿大台灣僑民昨天在多倫多市政府廣場發起遊行，近200位僑民手持台加國旗、UN For Taiwan等標語，在市中心主要街道高呼口號，呼籲世人重視台灣未獲國際公平對待的事實，支持台灣加入聯合國及國際民航組織（ICAO）。

台灣散布各地的海外僑民多年來持續輪番舉辦挺台入聯造勢活動，今年第80屆聯合國大會9月9日在紐約舉行，總部位於加拿大蒙特婁的國際民航組織（ICAO）3年一度大會則緊接著在23日召開；多倫多僑民決定以市中心遊行的具體行動，力挺台灣。

今年遊行活動由加拿大安省中華總會館主辦，僑務委員黃煌裕、林美玲及簡許邦協辦。一早天公作美，風和日麗，遊行吸引眾多市民目光，多倫多警局更派遣8位警察一路護航。

遊行隊伍中有民眾專程自滑鐵盧前來，其中包括與家人及愛犬同行的克勞夫（Richard Clough），他身上別著中華民國國旗等挺台別針，格外醒目。他向中央社表示，他太太是滑鐵盧台灣同鄉會前會長，自己去過台灣3次，非常愛台灣，不久前才剛從台灣回來。克勞夫說：「台灣被聯合國排除在外，非常不公平。」

同樣參與遊行的華僑協會總會多倫多分會會長、僑務諮詢委員金聲白表示，儘管台灣加入聯合國及ICAO的目標尚未實現，但「最要緊的是堅持，總有成功的一天」。

台北駐多倫多辦事處長梁毅鵬在遊行開始前，代表政府向在場僑民表達感謝。他致詞表示，今年是聯大第80屆，過去80年來包括第2758號決議案在內，從來沒有一個決議案說台灣是中華人民共和國的一部分，「過去不是、現在不是，未來更不是」。

他並指出，台灣是東亞轉運點，從多倫多起飛到台灣轉往台周圍地區航班有70%是外籍旅客，台灣周圍的飛航安全，攸關台灣與許多國家民眾的安全福祉；唯有台灣參與ICAO，才能獲得足夠安全資訊並採取安全措施。台灣的參與，對世界各國同等有利。