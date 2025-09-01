國會信任投票在即 法國總理：攸關國家命運

快訊

中央社／ 巴黎31日綜合外電報導
法國總理白胡。歐新社
法國總理白胡今天表示，即將舉行的信任投票使法國的命運處在危急存亡之秋。他為解決預算僵局而提出這項信任投票，預料當前的少數政府過不了關。

法新社報導，在9月8日國會表決倒數之際，白胡（Francois Bayrou）接受4個新聞頻道訪談。反對黨已言明不會支持他的撙節預算案。

他表示，國會這次表決決定的不是「總理的命運」，而是「法國的命運」。

白胡領導的少數政府試圖取得削減開支計畫的足夠支持之際，他8月25日宣布將在分裂的國會中提出信任投票，震驚法國政壇。

現年74歲的白胡在訪談中說：「接下來幾天至關重要。」他並表示，自己並未如反對派所力倡的在準備「告別」。

白胡批評法國某些政治勢力意圖製造「混亂」，特別點名激進左派領袖梅蘭雄（Jean-Luc Melenchon）。

他從8月25日開始就希望與在野黨展開談判，前提是對方應允撙節措施以縮減法國債務。然而，反對陣營表示為時已晚。

法國 投票 總理

