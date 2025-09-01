華郵披露川普加薩重建計畫 重新安置巴人至少管理十年

快訊

中央社／ 華盛頓31日綜合外電報導

「華盛頓郵報」今天報導，總統川普政府內部正流傳一項加薩戰後計畫，內容顯示美國將管理這個飽經戰禍飛地至少10年、重新安置加薩人並將當地重建成為度假勝地和製造業樞紐。

「華盛頓郵報」（The Washington Post）報導，根據它已進行檢視的38頁簡章的內容，重建期間，加薩走廊（Gaza Strip）的200萬人口至少會暫時「自願性」前往它國或被安置到加薩的限制區域內。

路透社之前曾報導一項名為「人道主義中轉區」（Humanitarian Transit Areas）的設立大規模營地安置巴勒斯坦人的提案，相關工作也有可能在加薩以外地區進行。這項計畫是以美國支持的「加薩人道主義基金會」（Gaza Humanitarian Foundation）為名，但這個組織其實備受爭議。

根據華郵報導，加薩的土地擁有者將獲發放「數位憑證」，以換取重建其房地資產的權利，離開的每一位巴勒斯坦人將獲5000美元現金、4年租金補貼，以及一年所需糧食。

報導指出，由加薩人道主義基金會進行開發的這項計畫名稱為「加薩重建、經濟加速與轉型信託」（Gaza Reconstitution, Economic Acceleration and Transformation Trust, GREAT Trust）。

加薩人道主義基金會與以色列軍方協調，由美國安全和物流公司將糧食送進加薩，受到川普政府和以色列支持。以色列表示，聯合國主導的體系讓好戰分子取走援助物資。

聯合國8月初曾表示，自從加薩人道主義基金會5月開始運作以來，已有逾1000人因試圖取得物資而遇害，大部分是在加薩人道主義基金會據點附近遭到以軍射殺。

白宮和國務院沒有立即回應置評請求，但上述加薩重建計畫似乎與川普之前的說法一致。

川普2月4日首度公開表示美國應該「接管」加薩，於重新安置巴勒斯坦人後，將其重建成為「中東蔚藍海岸」（The Riviera of the Middle East）。

