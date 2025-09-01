葉門青年運動總理 證實遭以空襲亡

葉門青年運動經營的新聞通訊社八月卅日報導，最高政治委員會領導人馬夏特發表聲明指出，青年運動政府的總理拉哈威與幾名部長在以色列的空襲中喪命，該組織矢言報仇。

報導指出，以軍廿八日空襲葉門首都沙那。以軍也證實，青年運動政府總理拉哈威及其他高階官員在空襲中喪命。

路透報導，以色列說，這波空襲是針對與伊朗結盟的青年運動組織參謀長、國防部長等高階官員。

法新社報導，馬夏特發布影片說：「我們向真主、親愛的葉門人民、烈士與傷患家屬保證，我們將報仇。」他警告外國企業盡早撤離以色列，「以免為時已晚」。

拉哈威是在近一年前上任總理，僅被視為名義領袖，並非青年運動領導層峰的核心圈成員，政府實際領導人是他的副手穆夫塔。穆夫塔已獲指派代理總理職務。

以色列軍方表示，以軍戰機襲擊青年運動高層在沙那地區聚集的一處設施，靠著情報蒐集與空中優勢才得以成功。

與伊朗結盟的青年運動曾攻擊紅海船隻，聲稱目的是聲援加薩巴人。他們也曾向以色列發射飛彈，大多數遭到攔截。作為回應，以國當時對青年運動控制的葉門地區發動攻擊，包括要地荷台達港。