中俄欲藉上合峰會挑戰美國 實質影響仍不明朗

中央社／ 天津31日綜合外電報導

俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）、印度總理莫迪及其他8個上海合作組織成員國的領袖在中國天津會面，召開組織最新一屆峰會，這可能對美國構成挑戰，但實質影響仍不明。

美聯社報導，擁有10個成員國的上海合作組織將於今明兩天在天津市召開會議，這個組織成立24年來規模及影響力擴大，但目標和計畫仍不明確。

上合組織正式成員國包括俄羅斯、白俄羅斯、中國、印度、伊朗、哈薩克、吉爾吉斯、巴基斯坦、塔吉克與烏茲別克。

該組織最初被視為制衡美國在中亞地區影響力的力量，創始成員有6國，之後納入4個新成員國，包括2017年入會的印度與巴基斯坦，分別於2023及2024年加入的伊朗和白俄羅斯。

上合組織部分成員國明顯與西方對立，尤其是伊朗及白俄羅斯。印度、中國和俄羅斯等其他成員國則跟西方維持較為模糊關係，部分原因在華府對俄國侵略烏克蘭戰爭的立場搖擺不定，或因為美方關稅政策引發的混亂。

自2001年成立後，上合組織便由區域經濟強權中國主導，莫斯科當局則試圖利用這個組織，維持俄羅斯對中亞地區前蘇聯加盟共和國哈薩克、烏茲別克、塔吉克與吉爾吉斯的影響力。

俄羅斯經濟影響力已大減，尤其是因為西方日益嚴厲的制裁，但俄中兩國仍將上合組織視為區域軍事合作的框架，即便目前僅限於聯合演習。

俄烏戰爭爆發後，印度成為俄羅斯石油的主要買方，因而加劇了與華府的緊張關係。莫迪（Narendra Modi）於8月會見中國外長王毅後，聲稱印中兩國在改善關係方面出現「穩定進展」。

美聯社指出，印度加入上合組織，可能對俄中在該組織的主導地位構成挑戰。儘管這些國家之間有貿易往來，但印度不太可能向俄羅斯侵略烏克蘭的戰爭或中國對台灣和南海的主權聲索提供實質支持。

美國邁阿密大學（University of Miami）中國專家金德芳（June Teufel Dreyer）說，上合組織似乎展現出意願，試圖從一個對話平台轉型為「全面的務實合作機制，為成員國民眾帶來實質成果」，但問題仍存在，該組織「目標為何？又如何實現？」

印度 白俄羅斯 俄烏戰爭

延伸閱讀

烏克蘭頻襲俄羅斯能源設施 澤倫斯基：擬再深入打擊

上合峰會焦點！會習近平後見蔡奇 莫迪：歡迎恢復中印政黨交流機制

紐時：川普暗示學巴基斯坦提名諾貝爾和平獎 激怒莫迪

晤高加索地區2國領導人 習近平：支持2國加入上合組織

相關新聞

川普討和平獎遭莫迪拒絕 不赴四方會談

印度總理莫迪這次訪問中國大陸參加上合峰會，是他七年來首次訪陸。紐約時報報導，莫迪近來明顯靠向大陸，因為他與美國總統川普已...

印尼多地暴動 總統普拉伯沃取消訪中看閱兵

印尼自八月廿五日起的示威抗議已蔓延至雅加達以外多座城市，造成五人喪生、數百人受傷，數個地方議會大樓、警局、車站與公共設施...

紐時：藉峰會、閱兵、歷史話語權 習居C位試圖重塑全球秩序

中國大陸本周將先後舉行上合組織天津峰會及九三閱兵，展示共軍最新型的飛彈和戰機。紐約時報八月卅日報導稱，這不僅是外交與軍事...

葉門青年運動總理 證實遭以空襲亡

葉門青年運動經營的新聞通訊社八月卅日報導，最高政治委員會領導人馬夏特發表聲明指出，青年運動政府的總理拉哈威與幾名部長在以...

國家和平指數排名 我跌至40名、陸排98名

澳洲智庫「經濟與和平研究所」公布二○二五年全球和平指數報告（GPI），冰島連續十七年蟬聯最安全國家，俄羅斯敬陪末座，首度...

菲在呂宋海峽設作戰基地 「應對台海局勢」

菲律賓軍方最近在靠近台灣的呂宋海峽設置「前進作戰基地」（ＦＯＢ），強化菲律賓「群島防衛」能力。菲國軍方表示，這座前進作戰...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。