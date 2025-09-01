國家和平指數排名 我跌至40名、陸排98名

澳洲智庫「經濟與和平研究所」公布二○二五年全球和平指數報告（GPI），冰島連續十七年蟬聯最安全國家，俄羅斯敬陪末座，首度被列為世上最不和平國家。亞洲國家僅新加坡進入前十名，排名維持第六，台灣則退步二名來到第四十名。

經濟與和平研究所每年依據廿三項和平指標，涵蓋對外衝突、軍事支出，以及恐怖主義、謀殺率等，針對全球一百多個國家與地區進行排名。

冰島穩居最和平國家寶座，自二○○八年以來一直蟬聯冠軍，二至五名依序為愛爾蘭、奧地利、紐西蘭與瑞士。新加坡名列六名，在「安全與治安」方面評分極高，其人均軍費開支僅次於北韓與卡達。第七到第十名則分別為葡萄牙、丹麥、斯洛維尼亞與芬蘭。

前十二名屬於「高度和平國家」。亞洲方面，日本進步到第十二名，馬來西亞則為第十三名，南韓落後台灣一名，位居四十一。中國大陸第九十八名，退步十一名。

其他西方國家，荷蘭與加拿大並列第十四名，德國第廿名，英國第卅名、法國第七十四名，美國維持在第一二八名。

全部一六三個國家中，俄羅斯首度拿下最後一名，倒數第二是烏克蘭，持續攻擊鄰近地區的以色列第一五五名，比一四九名的北韓更不和平。

整體來說，二○二五年全球平均和平程度下降百分之○點三六，七十四個國家改善，八十七個國家惡化。全球「國家間武裝衝突」數量已達到二戰以來最高，今年就新增三起，許多國家因此加快軍事步伐。此外，和平前段班國家近廿年來幾乎沒有變動，顯示出和平政策能為社會帶來長期穩定。