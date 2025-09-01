菲在呂宋海峽設作戰基地 「應對台海局勢」

菲律賓軍方最近在靠近台灣的呂宋海峽設置「前進作戰基地」（ＦＯＢ），強化菲律賓「群島防衛」能力。菲國軍方表示，這座前進作戰基地靠近台灣，戰略地位重要。

「菲律賓每日詢問報」八月卅一日報導，這座前進作戰基地位於巴丹群島省的馬哈濤鎮（Mahatao），距台灣最南端島嶼不到一百浬。

菲國軍方廿八日啟用馬哈濤基地。報導引述菲國北呂宋軍區司令布卡說，這座基地可強化菲律賓保衛北方前線的能力，確保菲國可快速回應安全及天災挑戰。

報導另引述海軍發言人崔尼代說，近廿萬菲律賓人在台灣工作或生活，馬哈濤基地靠近台灣，對菲國具有重要戰略地位。他說，菲國軍方長期專注於「安內」，現在應將目光置於「攘外」。

另一方面，美國海軍研究協會新聞（USNI News）的報導，側重這座基地對台海安全的重要性。報導說，雖然菲國在巴丹群島設有許多軍事哨站，由海軍陸戰隊駐守，但馬哈濤基地是規模最大一座。

報導提到，菲美聯合軍事演習近年來已開始納入巴丹群島防衛演訓，美軍也把海馬士多管火箭系統、堤豐飛彈系統和「海軍／陸戰隊遠征艦隊阻絕系統」部署在菲國北部，包括巴丹群島。

今年四月，菲律賓參謀總長布勞納曾說，如果台灣遭「入侵」，菲律賓「無可避免」被捲入衝突，指示北呂宋軍區部隊為此作好相關規畫，特別是如何援助在台菲僑。菲律賓總統馬可仕本月稍早接受印度媒體訪問再次提到，若台海兩岸爆發衝突，菲國「無法置身事外」，須做好撤僑及保衛國土計畫。

菲律賓前駐台代表班納友曾對中央社說，菲美簽有「共同防禦條約」，美軍在菲國北部設有多座軍事基地，全部面向台灣指向中國，萬一爆發戰事，即使菲律賓不選邊站，最終也會成為戰場的一部分。