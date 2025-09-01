印尼多地暴動 總統普拉伯沃取消訪中看閱兵

印尼自八月廿五日起的示威抗議已蔓延至雅加達以外多座城市，造成五人喪生、數百人受傷，數個地方議會大樓、警局、車站與公共設施遭縱火，雅加達、萬隆、泗水、日惹、棉蘭、望加錫、萬鴉老、三寶瓏、錫江及峇里島等地均出現打砸搶燒的暴力亂象。總統普拉伯沃八月卅日緊急宣布取消原定訪問中國行程。

砍議員補貼 學生不領情

這次示威起因是民眾不滿國會議員獲得高額住房補貼。普拉伯沃八月卅一日在記者會宣布，國會各黨領袖已承諾將取消部分國會內規，刪減對印尼國會下議院議員的補貼，並中止所費不貲的議員出國考察行程。他聲稱認可群眾提出的「真心渴望」。

紐時報導稱，這些讓步可能舒緩若干抗議人士的不滿，但印尼最大學生綜合團體「印尼全國學生執行委員會」領袖伊赫桑表明，砍議員的補貼還不夠，正考慮進一步示威。

官邸遭劫 政府下令嚴打

普拉伯沃八月卅一日緊急召集多位政黨領袖與閣員，並敦促各方合作維護國安，將對在當前國內情勢下公開發表不當言論的國會議員嚴厲究責，也強調當局絕不容忍任何暴力、破壞基礎設施、搶劫和顛覆國家的行為，尤其部分行為已構成「叛國」及「恐怖主義」，已下令軍警嚴打暴徒和趁亂打劫的行為。

群眾怒火直接燒向高官及民代住所。八月卅一日凌晨，一群人闖入財長穆里亞尼在雅加達的官邸，搶走值錢物品。親政府的國家民主黨國會議員薩哈羅尼在雅加達豪宅，也被逾百人闖入大肆破壞劫掠。他此前公開聲稱要求解散國會的網友是「世上最蠢的人」。

印尼國會議員享有的優渥待遇，凸顯該國貧富差距懸殊，引發正苦於生活成本及失業率攀升的民眾不滿。雅加達上周爆發示威浪潮，學生團體聚在國會附近，提出包含取消議員每月五千萬印尼盾（約台幣九點二六萬元）住房補貼訴求。這筆錢是雅加達勞工最低月薪的十倍。

警車撞死人 使抗爭升溫

上周一輛印尼警用裝甲車撞死一名網約共乘機車騎士，進一步導致抗爭加劇。這成為上台近一年的普拉伯沃政府首次重大考驗。

普拉伯沃除了向喪生的騎士致哀，並下令徹查。印尼國會議長馬哈拉尼和國家警察總長里斯提約等高官也慰問家屬。

出席閱兵喊卡 印尼致歉

普拉伯沃原定出席九月三日在北京舉行的紀念反法西斯戰爭勝利與對日抗戰八十周年閱兵，已緊急取消。總統發言人普拉塞蒂歐說，對於國內情勢，「總統希望持續直接督導，尋找最佳解決方法；因此總統為無法應邀出席盛會向中國政府致歉」。